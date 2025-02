Resultados individuais do CNU, o 'Enem dos Concursos', já podem ser consultados

Os resultados individuais dos candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024 já podem ser consultados, após divulgação pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Fundação Cesgranrio, nesta terça-feira (4). No total, são 173 listas com a classificação por cargo, de todos os blocos temáticos, disponibilizadas na área do candidato, no site da Fundação Cesgranrio.

A classificação definitiva com os resultados finais só pode ser consultada pelos candidatos do bloco temático 8 (nível médio). Para os cargos dos blocos de nível superior (1 a 7), foram divulgadas as listas provisórias de classificação de cada um deles e as listas de convocação para os cursos de formação de nove cargos.

Além disso, todos os candidatos do CNU, usuários do portal de serviços digitais do governo federal Gov.br, receberam hoje, na nova caixa postal individual da plataforma, a mensagem personalizada com o próprio resultado individual. O acesso à mensagem está disponível somente a usuários dos níveis de segurança prata e ouro pelo aplicativo e pelo site Gov.br.

Editais serão publicados hoje

Na tarde desta terça-feira, serão publicados, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), oito editais com os resultados individuais, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

VEJA MAIS

Um dos editais traz os resultados finais do bloco 8, de nível médio, e outros sete editais a lista de convocação para cursos de formação (Blocos de 1 a 7). Os convocados terão divulgados seus nomes, número de inscrição e cargos.

Está prevista para 28 de fevereiro a publicação da lista definitiva de candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação e a lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação.

Irregularidades e suspensão

A divulgação dos resultados individuais pelo Ministério da Gestão ocorre mesmo após recomendações do Ministério Público Federal (MPF) ao MGI e à Fundação Cesgranrio, na sexta-feira (31), para suspender a divulgação dos resultados finais do certame até que as falhas no cumprimento de regras relativas às cotas raciais previstas na legislação brasileira fossem resolvidas.

A Defensoria Pública da União (DPU) também solicitou esclarecimentos sobre possíveis irregularidades na etapa de heteroidentificação do concurso. O pedido foi formalizado por meio de ofício enviado na última quinta-feira (30), com prazo de resposta de até dois dias úteis.

Concurso unificado

Considerado o maior concurso público já realizado no Brasil, o Concurso Nacional Unificado (CNU) 2024 é chamado de "Enem dos Concursos" e foi realizado em 18 de agosto do ano passado, simultaneamente em 218 cidades de todas as unidades da Federação, mediante o pagamento de uma única taxa de inscrição. O objetivo do governo federal foi democratizar o acesso da população às vagas do serviço público.

O número de inscritos somou 2.144.397 para disputar 6.640 vagas de cargos públicos de níveis superior, médio e técnico para diversas especialidades, em 21 órgãos da administração pública federal. Cerca de um milhão de candidatos realizaram as provas objetivas e discursivas. As remunerações dos novos servidores federais variam de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,71.