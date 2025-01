Resultados do CNU serão divulgados na terça (04/02); confira orientações e calendário

Os próximos dias serão decisivos para os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Com etapas importantes do processo seletivo se aproximando, é fundamental que os participantes estejam atentos às datas e às instruções divulgadas pelo Governo Federal.

Na próxima terça-feira, 4 de fevereiro, será divulgado o resultado para os candidatos que concorreram aos cargos de nível intermediário (Bloco 8). A data também marca a divulgação da primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7 e a primeira lista de convocação para os cargos que possuem cursos de formação.

No caso dos candidatos para cargos que demandam cursos de formação, nos dias 4 e 5 de fevereiro, após a divulgação das notas finais e da classificação, o candidato deverá acessar a página do CNU e verificar a convocação na sua Área do Candidato. É obrigatória a confirmação de presença no curso de formação. A participação no curso de formação só estará assegurada após o candidato responder SIM à convocação e, posteriormente, efetivar sua matrícula junto às instituições que promoverão os cursos de formação.

CONVOCAÇÃO INICIAL

A lista inicial de convocados considera as opções de cargo indicadas no momento da inscrição. À medida que os candidatos confirmam a participação, novas vagas são abertas em outros cargos, com listas atualizadas sendo publicadas nos dias 11 e 18 de fevereiro. Aqueles reconvocados para cargos de maior preferência terão sua vaga anterior automaticamente disponibilizada para outro candidato.

No dia 28 de fevereiro, serão publicadas a lista definitiva de candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação e a lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação.

Confira abaixo o calendário do CNU:

Dias 4 e 5 de fevereiro:

Divulgação do resultado final dos candidatos do Bloco 8 (nível médio);

Divulgação da primeira lista de classificação dos candidatos inscritos nos Blocos 1 ao 7 (nível superior);

Divulgação da primeira lista de convocados para os cursos de formação, que incluem os seguintes cargos:

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG);

Analista de Comércio Exterior (ACE);

Analista em Tecnologia da Informação (ATI);

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS);

Analista de Infraestrutura (AIE);

Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL)

Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANTAQ)

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT); e

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Dia 11 de fevereiro:

Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior

Divulgação da 2ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente; e

Prazo de dois dias, 11 e 12 de fevereiro, para confirmação de participação nos cursos.

Dia 18 de fevereiro:

Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior

Divulgação da 3ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente; e

Prazo de dois dias, 18 e 19 de fevereiro, para confirmação de participação na nova convocação.

Dia 28 de fevereiro:

Divulgação da lista definitiva de classificação dos candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação; e

Divulgação da lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação.

ATENÇÃO

Nos dias 4 e 5 de fevereiro, os candidatos convocados para o curso de formação deverão acessar a área do candidato no site oficial do CNU para verificar a convocação e confirmar a participação. O prazo para confirmação termina no dia 5 de fevereiro. A resposta afirmativa garante a participação no curso e é válida para futuras convocações em cargos de maior preferência, caso aplicável. A resposta negativa elimina o candidato da vaga para a qual foi convocado, mas ele segue concorrendo às outras vagas que indicou no momento da inscrição. A mesma lógica vale para as convocações feitas nos dias 11 e 18 de fevereiro.