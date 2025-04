Redução do preço do diesel pela Petrobras tem expectativas e incertezas para economia do Pará

A recente redução de 4,6% no preço do diesel, anunciada pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, pode ter diversos reflexos na economia do Pará, embora economistas e representantes de setores tenham opiniões divergentes sobre os impactos reais da medida. A partir desta segunda-feira (31/03), o preço do diesel nas refinarias da estatal caiu de R$ 3,72 para R$ 3,55 por litro, o que representa uma redução de R$ 0,17 por litro. No entanto, uma pergunta persiste: qual será o efeito dessa queda nos preços praticados nos postos de combustíveis e em diversos setores da economia do estado?

Impacto nos supermercados e no preço dos combustíveis

Pietro Gasparetto, assessor jurídico do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Pará (SindiCombustíveis), destacou que não há uma data específica para que a redução chegue aos postos de combustíveis.

"É leviana afirmar que o preço vai cair 'X' centavos nas bombas, pois existem muitos fatores envolvidos na precificação, como a diversidade de refinarias e a influência do preço do biodiesel", afirmou Gasparetto.

Além disso, ele ressaltou que a redução nos preços do diesel não deve afetar diretamente outros combustíveis, como a gasolina ou o etanol.

Para ele, “a alteração no diesel não influencia outros combustíveis, em especial o etanol que não provém do petróleo. Para ocorrer na gasolina, medida semelhante precisaria ser adotada. Como a Petrobras em 2023 alterou sua política de preços, que não segue mais o preço do petróleo no mercado internacional, é difícil fazer previsões.”

Jorge Portugal, presidente da Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), também expressou ceticismo sobre os efeitos imediatos dessa queda.

Segundo ele, "o valor da redução é tão pequeno que não se sabe exatamente qual será o impacto nos preços finais".

Portugal acrescentou que, enquanto o anúncio é importante, ainda não se sabe quando a diminuição chegará efetivamente aos consumidores e em que proporção.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Queda no preço do diesel pela Petrobras fecha janela de importação, diz Abicom]]

Potenciais benefícios para a economia local

Por outro lado, economistas paraenses, como Genardo Oliveira, enxergam com otimismo os possíveis reflexos dessa redução no diesel.

Oliveira acredita que a medida pode aliviar os custos logísticos, o que, por consequência, poderia resultar em preços mais baixos para os consumidores, especialmente no setor de alimentos, que depende fortemente do transporte rodoviário.

Ele destaca que a redução do diesel pode ter um efeito significativo na inflação local, já que o custo do frete afeta diretamente o preço de mercadorias essenciais.

“No setor de alimentos, essa queda pode ser mais perceptível, pois o transporte de produtos agrícolas e perecíveis depende fortemente. Já em relação a produtos como linha branca e computadores, o impacto pode ser menor, pois esses itens têm uma cadeia de produção mais complexa e envolvem outros fatores de custo”, afirmou.

Da mesma forma, Nélio Bordalo, economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (CORECON-PA/AP), reforçou que a queda no preço do diesel pode reduzir a pressão sobre os preços de diversos produtos no estado, como alimentos e bens de consumo, além de aliviar o custo do transporte público e de cargas.

"O diesel mais barato reduz os custos logísticos, o que pode resultar em menores preços para o consumidor final", explicou Bordalo, lembrando, no entanto, que o impacto pode ser temporário, dependendo da volatilidade do mercado internacional de petróleo e das decisões da Petrobras.

Setores que podem ser beneficiados

Diversos setores da economia paraense podem ser beneficiados pela redução do diesel.

Genardo Oliveira destacou que a medida pode estimular o crescimento da economia, uma vez que os custos reduzidos de transporte poderiam permitir que empresas repassassem parte dessa economia para os consumidores ou aumentassem suas margens de lucro.

Segundo o economista, setores como o agronegócio, a indústria e o comércio, que dependem de uma logística eficiente, têm muito a ganhar com a diminuição do preço do diesel. Além disso, o setor de construção civil e a mineração, que utilizam máquinas movidas a diesel, também poderiam ver uma redução nos custos operacionais.

Nélio Bordalo, por sua vez, acrescentou que o setor pesqueiro e a agricultura também se beneficiariam diretamente, dado o uso intensivo de diesel nas operações, seja para o transporte de mercadorias, seja para o funcionamento de máquinas agrícolas.

Desafios e riscos

Apesar dos benefícios potenciais, tanto Pietro Gasparetto do Sindicombustíveis Pará quanto os economistas alertam para o risco de que a redução possa ser temporária.

O preço do diesel é influenciado por uma série de fatores, como a cotação internacional do petróleo e a variação do câmbio, o que pode levar a um aumento nos preços a qualquer momento. Bordalo sugeriu que políticas governamentais, como a redução de impostos sobre combustíveis e o incentivo ao uso de biocombustíveis, poderiam ajudar a estabilizar os preços a longo prazo, reduzindo a dependência de fontes fósseis e amortecendo as flutuações do mercado internacional.

Embora a redução no preço do diesel tenha sido recebida com cautela por muitos setores, há um consenso de que ela pode gerar benefícios substanciais para a economia do Pará, especialmente para os consumidores e empresas que dependem do transporte rodoviário.

No entanto, a incerteza sobre o impacto real nos preços dos combustíveis nas bombas e a possibilidade de uma elevação futura dos preços do diesel mantém os prognósticos de representantes de setores em um tom de cautela.