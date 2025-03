Petrobras anuncia redução de 4,6% no preço do diesel nas refinarias

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou nesta segunda-feira, 31, uma redução de 4,6% no preço do diesel praticado nas refinarias da estatal. Segundo Magda, isso equivale a uma redução de R$ 0,17 por litro de diesel A. Com isso, o preço médio do diesel A da Petrobras caiu de R$ 3,72 para R$ 3,55 por litro a partir desta segunda-feira.

Essa redução no preço do diesel vem 59 dias após uma alta de 6,29% (R$ 0,22 por litro), no fim de janeiro.

Magda indicou, ainda, que o preço do QAV (querosene de aviação) também vai cair a partir da terça-feira, 1ª de abril, embora não tenha mencionado um porcentual. Ela destacou que, reajustados pela inflação, os preços atuais dos combustíveis da Petrobras estão "bem abaixo" de 31 de dezembro de 2022, ao fim do governo Jair Bolsonaro.

A gasolina, disse, está 11,7% abaixo do patamar daquele período, o diesel está 19% abaixo e o QAV, 36,4% mais barato.