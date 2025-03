Possível queda no preço de diesel e etanol pode impactar economia do Pará; entenda

A possível redução no preço do diesel e do etanol tem gerado expectativas no mercado paraense. Isso porque o preço do primeiro, praticado pela Petrobras, está acima dos valores de referência no mercado internacional e tem condições de cair, segundo representantes do governo Lula. A visão desse grupo é de que o litro do combustível está sendo vendido em território nacional em patamar até R$ 0,40 mais caro.

Por isso, a análise de economistas e representantes do setor paraense indica que, embora o cenário seja incerto, há uma chance real de alívio para os consumidores. No entanto, diversos fatores podem influenciar o comportamento dos preços nos postos de combustíveis.

Diesel: dependência do mercado internacional e da Petrobras

O diesel, combustível crucial para o transporte de bens e a geração de energia no Brasil, apresenta uma alta relevância na economia do Pará, onde o transporte rodoviário é fundamental para a chegada de produtos de outras regiões.

De acordo com o economista Kleber Mourão, uma redução no preço do diesel pode gerar um impacto direto no custo do transporte e, consequentemente, no preço de diversos produtos, como alimentos e bens industriais.

Posto de combustível em Belém. (Foto: Thiago Gomes)

No entanto, a Petrobras, desde 2023, tem seguido uma política de preços que visa a reduzir a volatilidade e evitar aumentos abruptos nas bombas. O governo federal tem pressionado para uma possível redução de até R$ 0,40 por litro, algo que, segundo representantes do setor, só ocorreria com intervenção na política de preços da empresa, o que ainda não é consenso.

Pietro Gasparetto, assessor jurídico do Sindicombustíveis do Pará, destaca que qualquer mudança depende da política da Petrobras, mas também do comportamento das distribuidoras.

"Se a Petrobras reduzir o preço, isso não significa necessariamente que as distribuidoras também repassarão esse desconto aos postos", afirma.

Além disso, ele reforça que a formulação dos preços depende de uma série de fatores, como a concorrência no mercado local e a estrutura de custos das empresas.

Etanol: uma alternativa viável?

Outro combustível que pode ter variações no preço é o etanol. No Pará, a produção de etanol ainda é pequena, mas a perspectiva de uma queda nos preços do biocombustível pode torná-lo uma alternativa mais atraente em relação à gasolina.

Guilherme Minssen, diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), ressalta que a redução do preço do etanol no Centro-Sul do Brasil, com a chegada da nova safra de cana-de-açúcar, pode gerar reflexos no Pará, especialmente com o aumento da oferta.

A dinâmica entre gasolina e etanol também é importante para entender esse mercado. Segundo o economista Nélio Bordalo Filho, o etanol torna-se vantajoso quando seu preço está abaixo de 70% do valor da gasolina, o que pode ocorrer especialmente após a safra.

Quando o preço do etanol diminui, ele tende a se tornar uma escolha mais vantajosa para os motoristas, reduzindo a demanda por gasolina e, por consequência, pressionando os preços do combustível à base de petróleo.

Além disso, de acordo com o economista, a presença do etanol na composição da gasolina, que atualmente é de 27%, pode influenciar uma redução nos preços da gasolina, caso o preço do etanol caia significativamente.

Impactos no custo de vida e na economia do Pará

A redução no preço do diesel e do etanol não traz apenas alívio para o bolso dos consumidores, mas também para os setores que dependem desses combustíveis, como o transporte rodoviário e a indústria.

Genardo Oliveira, economista paraense, afirma que uma queda nos preços do diesel poderia reduzir os custos logísticos, impactando positivamente a inflação, especialmente na categoria "transportes". Esse efeito poderia permitir uma flexibilização da taxa de juros pelo Banco Central, estimulando o consumo e o investimento.

Para o Pará, um estado com uma economia fortemente dependente do transporte de mercadorias de outras regiões, a queda no preço do diesel pode representar uma redução significativa nos custos de produtos básicos.

"Se o diesel cair, o custo do frete interestadual pode reduzir, tornando esses produtos mais acessíveis para os consumidores paraenses", comenta Nélio Bordalo Filho.

Expectativa dos consumidores

Embora as análises apontem para a possibilidade de uma redução nos preços do diesel e do etanol, os consumidores ainda aguardam para ver os efeitos reais nas bombas.

Alessandro Alves, militar e consumidor em Belém, afirmou que ainda não percebeu nenhuma variação nos preços, mas ressaltou que uma queda no preço do etanol o faria optar pelo biocombustível. "Qualquer redução do diesel e do etanol, o Brasil agradece", completou.

Alessandro Alves. (Foto: Thiago Gomes)

Por outro lado, Manoel Santos, aposentado, já começou a trocar a gasolina pelo etanol devido ao preço da gasolina. "Uma possível redução no preço do diesel pode impactar os preços dos transportes e dos supermercados. O diesel está envolvido no meio de tudo, então qualquer redução seria boa", afirmou.

Manoel Santos. (Foto: Thiago Gomes)

Futuro do mercado de combustíveis no Pará

Conforme os economistas paraenses entrevistados, apesar da pressão para uma queda nos preços, as perspectivas de redução nos combustíveis no Pará dependem de uma série de fatores, desde a política interna da Petrobras até a variação dos preços internacionais e a dinâmica local do mercado.

Segundo eles, o momento atual exige cautela, já que a imprevisibilidade do mercado de combustíveis ainda é um desafio, tanto para os consumidores quanto para os setores produtivos.

Embora as perspectivas de uma queda nos preços sejam promissoras, especialmente para o etanol devido à safra de cana-de-açúcar, a verdadeira redução nos preços pode levar algum tempo para se refletir nas bombas, dependendo das decisões das distribuidoras e das políticas governamentais.

O que se espera, no entanto, é que essa possível redução traga alívio para os consumidores e um impacto positivo nos preços de bens essenciais no Pará.