Rede varejista oferta vagas de estágio no Pará

A Americanas está com inscrições abertas para o Programa de Estágio em Loja 2021. A ideia é formar novos líderes para assumir a gestão de uma das mais de 1.700 lojas físicas da companhia logo ao fim do período de estágio. Para se candidatar, basta acessar o site https://estagioemlojalasa.gupy.io, até o dia 4 de abril.

Há vagas no estado do Pará e também no Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.

O estágio tem duração de seis meses e são oferecidos vale transporte, auxílio refeição e descontos em instituições de ensino, academias e em compras nas lojas físicas e em sites, além de bolsa-auxílio compatível com o mercado.

O processo seletivo será totalmente online, incluindo inscrição, teste de perfil, triagem curricular, vídeo entrevista com a área de Gente e Gestão e entrevista com os futuros gestores. Podem se candidatar alunos de qualquer curso de graduação, com previsão de formatura de julho a dezembro de 2021 e disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais flexíveis.