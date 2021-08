Rede de lanche paraense abre vaga para atendente em estabelecimento no bairro Batista Campos

A rede de lanches paraense Batistão, utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (25), para informar que abriu vaga de atendente e, que os interessados podem entregar presencialmente o currículo, de 16h às 20h, no estabelecimento localizado na Travessa Pariquis, esquina com a Apinagés, no bairro Batista Campos.

De acordo com o comunicado, o documento deverá estar preenchido corretamente e com uma foto do participante.

Requisitos para concorrer a vaga: