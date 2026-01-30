Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Recuperação de veículos chega a 64% no Pará, segundo dados da FenSeg

Estado registrou mais de 3,8 mil roubos e furtos de veículos entre janeiro e novembro de 2025, diz Segup

Gabi Gutierrez
fonte

Há desconto de 15% do valor do imposto para quem está a dois anos sem multa; por exemplo (Divulgação/Freepik)

O Pará registrou 3.810 casos de roubo e furto de veículos entre janeiro e novembro de 2025, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). No mesmo período, informações do setor de seguros indicam que 64,19% dos veículos subtraídos no estado foram recuperados, o equivalente a 2.563 automóveis, segundo levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

Apesar do índice elevado de recuperação de veículos no Pará, especialistas alertam que muitos automóveis são devolvidos aos proprietários com avarias, o que pode gerar prejuízos financeiros significativos. O cenário reforça a importância do seguro automotivo como ferramenta de proteção patrimonial e redução de perdas.

Belém concentra parte das ocorrências

Ainda conforme a Segup, Belém registrou 947 ocorrências de roubo e furto de veículos no período analisado. Nos casos específicos de roubo, os dados apontam queda de 8,4% no Pará e de 9,03% na capital paraense, na comparação entre o total de 2025 e o ano de 2024.

Mesmo com a redução nos índices, o volume de ocorrências mantém o tema em atenção, sobretudo em relação à segurança veicular e à prevenção de danos ao patrimônio.

Seguro automotivo pode reduzir prejuízos

Para o diretor do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), Leandro Vasco, os dados reforçam a necessidade de os motoristas avaliarem com cuidado as modalidades de seguro automotivo disponíveis no mercado. Segundo ele, a escolha da apólice deve considerar o perfil do condutor, o uso do veículo e a capacidade financeira do proprietário.

“O seguro compreensivo é o mais completo, pois cobre colisões, incêndios, roubos e furtos. Já o seguro específico para roubo e furto oferece uma proteção mais restrita. Existem ainda apólices voltadas apenas para colisão e incêndio, sem cobertura para crimes patrimoniais”, explica.

Seguro contra roubo e furto pode custar até 50% menos

De acordo com Vasco, seguros focados exclusivamente em roubo e furto podem custar até 50% menos do que uma cobertura compreensiva, tornando-se uma alternativa mais acessível para quem busca reduzir gastos. Ele destaca que as apólices podem ser personalizadas, com a inclusão de coberturas adicionais, como proteção para terceiros e para vidros.

Outro ponto de atenção, segundo o especialista, são as regras adotadas pelas seguradoras em relação ao período em que um veículo zero quilômetro é considerado novo, fator que influencia diretamente o valor e as condições do contrato.

Verificação na Susep é essencial

Antes de contratar um seguro veicular, o diretor do Sindsegnne orienta que o consumidor verifique se a seguradora está registrada na Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão responsável por autorizar e fiscalizar o funcionamento das empresas do setor no Brasil.

“A consulta garante maior transparência na contratação, amplia a segurança jurídica do contrato e reduz riscos relacionados a ofertas irregulares ou empresas não autorizadas”, afirma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

seguro de carro

seguros
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

energia elétrica

Aneel: Mês de fevereiro terá bandeira tarifária verde, mesmo patamar de janeiro

O anúncio vem conforme a previsão para os primeiros meses do ano

30.01.26 18h33

REPERCUSSÃO

Motta: Foi equivocada a declaração da Simone Tebet de que o Congresso sequestra orçamento

Tebet afirmou que parte do orçamento "foi sequestrado por um Congresso cada vez mais dependente do Orçamento brasileiro muitas vezes eleitoral".

30.01.26 14h43

investigação

Vorcaro ataca Banco Central: 'prejudicou não só a mim, mas o sistema financeiro'

A Operação Compliance Zero, investigação sobre fraudes de R$ 12,2 bilhões no Master.

30.01.26 14h38

ameaça?

Trump diz que acordo entre Reino Unido e China é 'muito perigoso' e amplia alerta ao Canadá

O presidente norte-americano fez os comentários na noite de quinta-feira ao chegar à estreia de um documentário sobre sua esposa, Melania Trump.

30.01.26 14h18

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

Dificuldade

Aposentados no Pará enfrentam dificuldades com custo de vida apesar de reajustes

Levantamento do Dieese-PA aponta insuficiência dos benefícios previdenciários, enquanto aposentados relatam perda de poder de compra e necessidade de renda complementar

24.01.26 7h00

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda