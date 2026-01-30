Recuperação de veículos chega a 64% no Pará, segundo dados da FenSeg

O Pará registrou 3.810 casos de roubo e furto de veículos entre janeiro e novembro de 2025, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). No mesmo período, informações do setor de seguros indicam que 64,19% dos veículos subtraídos no estado foram recuperados, o equivalente a 2.563 automóveis, segundo levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

Apesar do índice elevado de recuperação de veículos no Pará, especialistas alertam que muitos automóveis são devolvidos aos proprietários com avarias, o que pode gerar prejuízos financeiros significativos. O cenário reforça a importância do seguro automotivo como ferramenta de proteção patrimonial e redução de perdas.

Belém concentra parte das ocorrências

Ainda conforme a Segup, Belém registrou 947 ocorrências de roubo e furto de veículos no período analisado. Nos casos específicos de roubo, os dados apontam queda de 8,4% no Pará e de 9,03% na capital paraense, na comparação entre o total de 2025 e o ano de 2024.

Mesmo com a redução nos índices, o volume de ocorrências mantém o tema em atenção, sobretudo em relação à segurança veicular e à prevenção de danos ao patrimônio.

Seguro automotivo pode reduzir prejuízos

Para o diretor do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), Leandro Vasco, os dados reforçam a necessidade de os motoristas avaliarem com cuidado as modalidades de seguro automotivo disponíveis no mercado. Segundo ele, a escolha da apólice deve considerar o perfil do condutor, o uso do veículo e a capacidade financeira do proprietário.

“O seguro compreensivo é o mais completo, pois cobre colisões, incêndios, roubos e furtos. Já o seguro específico para roubo e furto oferece uma proteção mais restrita. Existem ainda apólices voltadas apenas para colisão e incêndio, sem cobertura para crimes patrimoniais”, explica.

Seguro contra roubo e furto pode custar até 50% menos

De acordo com Vasco, seguros focados exclusivamente em roubo e furto podem custar até 50% menos do que uma cobertura compreensiva, tornando-se uma alternativa mais acessível para quem busca reduzir gastos. Ele destaca que as apólices podem ser personalizadas, com a inclusão de coberturas adicionais, como proteção para terceiros e para vidros.

Outro ponto de atenção, segundo o especialista, são as regras adotadas pelas seguradoras em relação ao período em que um veículo zero quilômetro é considerado novo, fator que influencia diretamente o valor e as condições do contrato.

Verificação na Susep é essencial

Antes de contratar um seguro veicular, o diretor do Sindsegnne orienta que o consumidor verifique se a seguradora está registrada na Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão responsável por autorizar e fiscalizar o funcionamento das empresas do setor no Brasil.

“A consulta garante maior transparência na contratação, amplia a segurança jurídica do contrato e reduz riscos relacionados a ofertas irregulares ou empresas não autorizadas”, afirma.