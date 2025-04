Setor de máquinas e equipamentos alcança receita de R$ 22,920 bilhões no Brasil

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) informou nesta quarta-feira, 2, que a receita líquida total do setor em fevereiro atingiu R$ 22,920 bilhões, valor que mostra um crescimento de 11,7% na comparação com janeiro.

Na comparação com fevereiro do ano passado, a receita líquida percebida pela indústria de máquinas mostrou uma expansão ainda maior, de 14,5%. No acumulado do ano, até fevereiro, o faturamento líquido do setor registra avanço de 16,9%, mas no acumulado de 12 meses a receita encolheu 4%.

Com esse resultado de fevereiro, de acordo com a Abimaq, a indústria brasileira de máquinas e equipamentos recupera parte da perda observada no últimos anos. "Esse resultado positivo teve como influência o melhor dinamismo do mercado local, sobretudo no que diz respeito à aquisição de bens seriados e também o mercado externo", diz o balanço do setor de fevereiro.

O crescimento de 16,9% apurado no primeiro bimestre é o primeiro para o período após três anos queda.

As exportações do setor totalizaram US$ 870 milhões em fevereiro, representando um crescimento de 7% em relação a janeiro e 6,6% na comparação interanual. No acumulado do ano até fevereiro as exportações cresceram 10% e no acumulado de 12 meses, 5,6%.

"O ano de 2025 iniciou com crescimento de, mas com desempenho abaixo da média de 2024, de US$ 1 bilhão, indicando que o setor enfrenta desafios no mercado externo", avalia a Abimaq.

Dentre os mercados compradores, diz a entidade, se observou melhora na demanda de máquinas para fabricação de bens de consumo, de máquinas para agricultura e de máquinas para construção civil.

As importações, por sua vez, registraram queda de 12,5% em fevereiro ante janeiro ao caírem, em valores, para US$ 2,413 bilhões. Na comparação com fevereiro do ano passado elas cresceram 10,4% e passaram a acumular no ano, soma de janeiro e fevereiro, alta de 15,2%. No acumulado de 12 meses também tiveram alta, de 11,7%.