Quilo do pão francês chega a R$ 18 em padarias de Belém, aponta Dieese

O quilo do tradicional pão careca ou francês subiu 9% nos últimos 12 meses na Região Metropolitana de Belém. Dependendo dos locais de venda, os preços do quilo chegam a R$ 18. É o que revela uma pesquisa divulgada, nesta quinta-feira (10), pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/Pa).

De acordo com o levantamento, o preço do quilo do pão consumido pelos paraenses, após um período de estabilidade, voltou a ficar mais caro por uma serie de fatores, em especial por conta da alta do dólar que encarece a importação de parte do trigo, principal insumo utilizado na produção do alimento.

Segundo as pesquisas do Dieese/Pa efetuadas em padarias e supermercados da grande Belém o preço do quilo do pão francês (o chamado pão careca) apresentou a seguinte trajetória nos últimos 12 meses: Em Jan/2021 o quilo do pão careca foi comercializado, em média, a R$ 10,99. Encerrou o ano passado (Dez/2021) custando, em média, R$ 11,80 e no mês passado (Jan/2022) já estava sendo vendido, em média, a R$ 11,97.

Com isso, o preço do quilo do pãozinho ficou quase 1,50% mais caro no mês passado (Jan/2022) em relação ao mês de Dez/2021. Já no balanço de preços dos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto alcançou quase 9,00%.

As pesquisas do Dieese/Pa efetuadas na primeira quinzena de Janeiro desse ano, não verificaram queda no preço do produto, ou seja, o pãozinho nosso de cada dia continua muito caro.