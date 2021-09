Quick concede 90% do valor das corridas; valoriza motoristas e reduz cancelamentos

O aplicativo Quick, lançado e operacionalizado pelo Grupo Liberal, vem sendo uma alternativa para motoristas que ainda queiram atuar no segmento, já que o aumento do preço dos combustíveis e outros fatores econômicos têm feito os trabalhadores cadastrados em outras empresas consolidados no mercado dos aplicativos de mobilidade urbana, recusarem chamadas e até desistir do trabalho.

Após sete anos da chegada dos aplicativos de mobilidade no mercado brasileiro, clientes, empresas e trabalhadores se mostram frustrados, insatisfeitos e perdem cada vez mais receita em um cenário de muitas dificuldades que vão desde o aumento da gasolina até mesmo à falta de carros para o trabalho.

Com cancelamentos de corridas e longo tempo de espera por carros, o app da empresa paraense traz um diferencial para atrair os motoristas: a concessão de 90% do valor pago nas corridas, que é também uma forma de melhorar o atendimento de passageiros na capital. Para o motorista Etienne Francez Estumano, especialmente neste momento de crise, o Quick se transformou em uma alternativa.

“Acredito que o Quick tem mais a oferecer com a tarifa única de R$ 7,20. É perfeito, ainda mais se virar moda em Ananindeua, porque ajuda nas corridas rápidas e próximas. Vai valer a pena para o motorista dar o seu melhor, e custear o que for preciso de gasolina, manutenção do carro, o que for necessário. Mas com as outras empresas não dá, estão muito baixas, a gente tem que apoiar um aplicativo local nosso, aqui do Pará”, afirmou.

O trabalhador disse ainda que os demais motoristas precisam enxergar o aplicativo como uma oportunidade de recomeçar. “O Quick está aí para somar e fazer com que os motoristas enxerguem as vantagens de ainda trabalhar com as corridas. Além de oferecer melhor retorno nas corridas, tem cupons”, finalizou o integrante do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos de Ananindeua (SINDTAAP).

Max de Oliveira Junior, da Diretoria de Negócios e Inovação do Grupo Liberal, usa rotineiramente os aplicativos de mobilidade urbana e tem percebido o aumento do tempo de espera e ainda os cancelamentos frequentes de corridas. Por conta disso, ele resolveu experimentar o Quick. “Uso bastante aplicativos de mobilidade e ultimamente o tempo de espera da Uber e 99 são longos. Aí diariamente eu testo o Quick ou faço uma corrida. E um dos diferenciais que eu apontaria é o fato de ser um App Local, que entende o público paraense, trazendo assim um atendimento mais rápido e eficiente", finaliza.

Quick inova no reconhecimento ao motorista

De acordo com a gestora do aplicativo, Sol Corrêa, além de vir para solucionar as dificuldades de atender aos chamados recusados pelos motoristas dos demais aplicativos, o Quick vem melhorando a forma de reconhecer o motorista, com a concessão de 90% do valor da corrida a esses profissionais para que, ganhando mais, eles se sinta estimulados a atender os passageiros.

“A Quick passa a abrir mão de seus ganhos para conceder esse aumento da tarifa do motorista, sem deixar de também trabalhar para diminuir o custo das corridas para o passageiro. Aos finais de semana, por exemplo, garantimos 100% do valor da corrida para o motorista”, concluiu Sol.

O aplicativo Quick já está disponível para download nas plataformas digitais Android e IOS. Há canais de atendimento online – app, chat no site e email; e off-line – atendimento no escritório físico, localizado no Grupo Liberal (Romulo Maiorana, n° 2473). Mais informações podem ser obtidas no site do www.quicktrip.com.br.