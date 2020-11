Queijo do Marajó tem reconhecimento internacional

É da Ilha do Marajó um dos vencedores do concurso de casos de êxito “Transformando Vidas”, realizado pelo Programa AL-Invest 5.0, a mais importante cooperação internacional financiada pela União Europeia para o setor empresarial da América Latina. O trabalho de apoio à cadeia produtiva do queijo do Marajó, conduzido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae no Pará, venceu na categoria 'Articulação de Cadeia de Valores', com o título ‘Queijo do Marajó: processo de indicação geográfica’.

A divulgação dos vencedores do concurso foi em um encontro virtual nesta quinta-feira, 12. “É o reconhecimento internacional da história e da qualidade desse produto tradicional, mas também do trabalho que o Sebrae realiza na região desde 2012, para tirar o queijo da clandestinidade e promovê-lo no mercado”, frisa o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

O caso vencedor conta a história de produtores de queijo dos municípios de Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras e Muaná, reunidos na Associação de produtores de queijo e leite do Marajó que, atualmente, aguardam a aprovação da Indicação Geográfica da iguaria, uma espécie de ferramenta coletiva de proteção do produto.

AL-INVEST

O projeto Crescer no Campo - Bubalinocultura de Leite no Marajó foi um dos beneficiados pelo programa Al-Invest 5.0, um dos projetos de cooperação internacional mais importantes da Comissão Europeia na América Latina, voltado para alavancar a produtividade de milhares de micro, pequenas e médias empresas. O Sebrae no Pará é a única instituição do Norte do Brasil contemplada pelo programa, garantindo mais investimento no apoio aos empreendedores do agronegócio e do artesanato paraense.