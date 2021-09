Quase 870 mil brasileiros caíram na malha fina do IR 2021; veja o que fazer para regularizar a situação

Quase 870 mil contribuintes tiveram a declaração do Imposto de Renda 2021 retida e caíram na malha fina, conforme divulgado pela Receita Federal nesta quinta-feira (30). Neste ano, foram entregues 36.868.780 declarações, sendo que 869.302 declarações foram retidas em malha - o que representa 2,4% do número total de documentos entregues.

Segundo o órgão, 666.647 são declarações com imposto a restituir; 181.992 com imposto a pagar, e 20.663 com saldo zero. Entre os principais motivos para a retenção na malha estão: omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual (41,4%); deduções da base de cálculo (30,9%); divergências no valor do IRRF entre o que consta em Dirf e o que foi declarado pela pessoa física (20%); motivados por deduções do imposto devido recebimento de rendimentos acumulados e divergência de informação sobre pagamento de carnê-leão e/ou imposto complementar (7,7%).

Para verificar a situação da declaração, o contribuinte deve consultar a página ou aplicativo da Receita Federal e será informado se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, caso haja, significa que o contribuinte caiu na “malha fina” do leão.



Veja o que fazer se você caiu na malha fina:

- Corrigir a Declaração apresentada: A correção pode ser realizada sem qualquer multa ou penalidade, por meio da Declaração Retificadora, se houver erros no que foi apresentado à Receita Federal. Essa correção não será possível após o contribuinte ser notificado ou intimado.

- Esperar o comunicado da Receita Federal: O contribuinte tem a opção de aguardar o comunicado do órgão para apresentar a documentação que explique a pendência apresentada no Extrato.

- Apresentar todos os comprovantes de forma virtual: Os comprovantes e documentos que atestem os valores declarados e apontados como pendência podem ser apresentados por meio do portal e-CAC, seguindo atentamente as orientações do Extrato do Processamento da DIRPF e formalizando um Processo Digital para a Malha Fiscal.