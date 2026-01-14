Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Quanto é o quilo do pescado em Belém? Veja do mais caro ao mais barato

Levantamento do Dieese mostra os preços médios praticados nos mercados municipais em dezembro de 2025, com variações influenciadas pelo defeso e pelo inverno amazônico

Gabi Gutierrez
fonte

Com o defeso, Belém sofre alta nos preços, segundo Dieese (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

preço do pescado nos mercados municipais de Belém registrou alta expressiva no fim de 2025, impulsionado pelo período de defeso e pelos efeitos do inverno amazônico. Levantamento do Dieese/PA, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon/PMB), mostra que a maioria das espécies teve reajustes em dezembro. Os aumentos, tanto na comparação mensal quanto no acumulado do ano, superaram a inflação oficial, impactando diretamente o bolso do consumidor. A redução da oferta ocorre em um período de restrições ambientais à pesca, chuvas intensas e rios mais cheios, que dificultam a captura e o transporte.

Esses fatores impactam diretamente a disponibilidade de peixe fresco nos mercados da capital. Como o consumo de pescado é tradicionalmente elevado no Pará, qualquer oscilação na oferta reflete rapidamente nos preços do peixe.

Preço do peixe em Belém: veja os valores médios por quilo

Confira os valores médios praticados nos mercados municipais de Belém em dezembro de 2025:

Fonte: Dieese/PA e Sedcon/PMB

  • Xaréu – R$ 11,61/kg
  • Arraia – R$ 13,28/kg
  • Bagre – R$ 14,50/kg
  • Pescada gó – R$ 16,42/kg
  • Piramutaba – R$ 17,33/kg
  • Mapará – R$ 18,26/kg
  • Pescada branca – R$ 18,66/kg
  • Curimatã – R$ 19,61/kg
  • Pratiqueira – R$ 20,16/kg
  • Cação – R$ 20,58/kg
  • Sarda – R$ 21,04/kg
  • Tamuatã – R$ 21,94/kg
  • Corvina – R$ 22,07/kg
  • Tainha – R$ 25,90/kg
  • Dourada – R$ 26,68/kg
  • Gurijuba – R$ 27,82/kg
  • Tucunaré – R$ 29,47/kg
  • Pescada amarela – R$ 32,04/kg
  • Filhote – R$ 33,70/kg

Peixes que mais encareceram em 2025

No acumulado de janeiro a dezembro de 2025, algumas espécies registraram aumentos bem acima da inflação oficial, que foi de 4,26% no período:

  • Piramutaba: +50,04%
  • Traíra: +40,45%
  • Pratiqueira: +25,45%
  • Sarda: +23,11%
  • Cação: +22,87%
  • Mapará: +21,49%

O que explica a alta do preço do peixe?

De acordo com o Dieese/PA, dois fatores principais explicam o movimento de alta nos preços do pescado nos mercados de Belém:

  • Defeso: Período legal de restrição à pesca, geralmente entre novembro e março, para garantir a reprodução das espécies.
  • Inverno amazônico: Chuvas intensas e rios mais cheios dificultam a captura, reduzem os dias de pesca e elevam os custos operacionais.

Para os peixeiros da capital, a questão é sazonal. Daniel Leitão, que trabalha há 58 anos no ramo, revela que o ciclo se repete anualmente: "Os pescadores e as empresas tiram esse começo de ano de recesso, por isso não pescam nada e fica cada vez mais difícil conseguir peixe. Só vamos sentir melhora na oferta lá pelo dia 25".

A expectativa é que, com o avanço dos próximos meses e a recomposição gradual da oferta, os preços do pescado apresentem maior estabilidade ao longo do primeiro semestre.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

preço do peixe em belém

pescado
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

PEIXE

Quanto é o quilo do pescado em Belém? Veja do mais caro ao mais barato

Levantamento do Dieese mostra os preços médios praticados nos mercados municipais em dezembro de 2025, com variações influenciadas pelo defeso e pelo inverno amazônico

14.01.26 14h03

PEIXE MAIS CARO?

Preço de peixe dispara até 50% em Belém; veja espécies de pescado com maior alta

Segundo o DIEESE/PA, combinação entre defeso e chuvas intensas limita a pesca, reduz a disponibilidade de pescado e provoca reajustes acima da inflação em Belém

14.01.26 13h48

CULTURA RECONHECIDA

Pará reconhece oficialmente cultura ribeirinha como patrimônio vivo do estado

Lei sancionada pelo governo estadual cria política inédita de valorização dos saberes e modos de vida das comunidades ribeirinhas.

14.01.26 13h18

NOVAS CASAS

Famílias de Moju recebem 41 moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural

Entrega foi realizada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e integra investimentos habitacionais e de infraestrutura no nordeste do Pará.

14.01.26 12h45

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

PREÇOS SUBINDO

Crise global de memória RAM pode elevar preços de celulares e eletrônicos no Pará em 2026

Escassez global pode pressionar preços de smartphones, TVs e computadores no Pará após o primeiro trimestre, diz vendedor do setor

09.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda