Quanto é o quilo do pescado em Belém? Veja do mais caro ao mais barato

O preço do pescado nos mercados municipais de Belém registrou alta expressiva no fim de 2025, impulsionado pelo período de defeso e pelos efeitos do inverno amazônico. Levantamento do Dieese/PA, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon/PMB), mostra que a maioria das espécies teve reajustes em dezembro. Os aumentos, tanto na comparação mensal quanto no acumulado do ano, superaram a inflação oficial, impactando diretamente o bolso do consumidor. A redução da oferta ocorre em um período de restrições ambientais à pesca, chuvas intensas e rios mais cheios, que dificultam a captura e o transporte.

Esses fatores impactam diretamente a disponibilidade de peixe fresco nos mercados da capital. Como o consumo de pescado é tradicionalmente elevado no Pará, qualquer oscilação na oferta reflete rapidamente nos preços do peixe.

Preço do peixe em Belém: veja os valores médios por quilo

Confira os valores médios praticados nos mercados municipais de Belém em dezembro de 2025:

Fonte: Dieese/PA e Sedcon/PMB

Xaréu – R$ 11,61/kg

– R$ 11,61/kg Arraia – R$ 13,28/kg

– R$ 13,28/kg Bagre – R$ 14,50/kg

– R$ 14,50/kg Pescada gó – R$ 16,42/kg

– R$ 16,42/kg Piramutaba – R$ 17,33/kg

– R$ 17,33/kg Mapará – R$ 18,26/kg

– R$ 18,26/kg Pescada branca – R$ 18,66/kg

– R$ 18,66/kg Curimatã – R$ 19,61/kg

– R$ 19,61/kg Pratiqueira – R$ 20,16/kg

– R$ 20,16/kg Cação – R$ 20,58/kg

– R$ 20,58/kg Sarda – R$ 21,04/kg

– R$ 21,04/kg Tamuatã – R$ 21,94/kg

– R$ 21,94/kg Corvina – R$ 22,07/kg

– R$ 22,07/kg Tainha – R$ 25,90/kg

– R$ 25,90/kg Dourada – R$ 26,68/kg

– R$ 26,68/kg Gurijuba – R$ 27,82/kg

– R$ 27,82/kg Tucunaré – R$ 29,47/kg

– R$ 29,47/kg Pescada amarela – R$ 32,04/kg

– R$ 32,04/kg Filhote – R$ 33,70/kg

Peixes que mais encareceram em 2025

No acumulado de janeiro a dezembro de 2025, algumas espécies registraram aumentos bem acima da inflação oficial, que foi de 4,26% no período:

Piramutaba : +50,04%

: +50,04% Traíra : +40,45%

: +40,45% Pratiqueira : +25,45%

: +25,45% Sarda : +23,11%

: +23,11% Cação : +22,87%

: +22,87% Mapará: +21,49%

O que explica a alta do preço do peixe?

De acordo com o Dieese/PA, dois fatores principais explicam o movimento de alta nos preços do pescado nos mercados de Belém:

Defeso : Período legal de restrição à pesca, geralmente entre novembro e março, para garantir a reprodução das espécies.

: Período legal de restrição à pesca, geralmente entre novembro e março, para garantir a reprodução das espécies. Inverno amazônico: Chuvas intensas e rios mais cheios dificultam a captura, reduzem os dias de pesca e elevam os custos operacionais.

Para os peixeiros da capital, a questão é sazonal. Daniel Leitão, que trabalha há 58 anos no ramo, revela que o ciclo se repete anualmente: "Os pescadores e as empresas tiram esse começo de ano de recesso, por isso não pescam nada e fica cada vez mais difícil conseguir peixe. Só vamos sentir melhora na oferta lá pelo dia 25".

A expectativa é que, com o avanço dos próximos meses e a recomposição gradual da oferta, os preços do pescado apresentem maior estabilidade ao longo do primeiro semestre.