Quando comprar frutas regionais da Amazônia em Belém e pagar menos

Em Belém, a cidade que é referência no consumo de frutas amazônicas, a sazonalidade das frutas regionais tem grande impacto no preço e na oferta desses produtos. Feirantes explicam que, ao entender a época da safra e as flutuações nos preços, os consumidores podem fazer escolhas mais vantajosas e economizar nas compras.

Frutas da safra: ofertas para quem sabe o momento certo de comprar

Josué Messias, feirante de Belém, explica que o período de safra de frutas como o cupuaçu, o bacuri e o piquiá acontece entre os meses de fevereiro e março. Durante esse tempo, os preços das frutas caem, pois a oferta é maior.

“O piquiá, por exemplo, está custando em média R$ 7, mas a promoção é três por R$ 20, ou seja, saem a R$ 6,66 cada. Já o cupuaçu e o bacuri estão com preços variando entre R$ 5 e R$ 10, e há ofertas de três bacuris por R$ 10”, comenta.

O destaque de março, segundo ele, é a safra do piquiá, que é um dos frutos mais queridos pela população local, com o preço da unidade podendo variar de R$ 5 a R$ 7, dependendo do tamanho. “Esse ano está dando bastante piquiá, então o preço está mais acessível”, diz Raimundo Nonato Guimarães, agricultor e feirante.

A importância da sazonalidade para os consumidores

Saber quando as frutas estão na safra e quando estão na entressafra pode ser o segredo para pagar menos.

Raimundo Nonato destaca que, para quem quer aproveitar a oferta de piquiá, o melhor período é entre fevereiro e março, mas, dependendo das condições climáticas, a quantidade de frutos pode variar. Ele também ressalta que a safra da pupunha, por exemplo, acontece de janeiro a maio, e durante esse período, o preço fica entre R$ 25 a R$ 30 o quilo.

Lays Sampaio, outra feirante experiente, reforça a importância de conhecer a sazonalidade de cada fruta. “A safra do açaí vai de final de maio até dezembro. Durante a entressafra, que é agora, os preços aumentam porque a produção é menor e as árvores estão em processo de renovação”, explica. Durante a safra, o preço do açaí pode variar de R$ 15 a R$ 20 o litro, mas, na entressafra, os valores podem ser mais altos.

Estratégias para economizar nas feiras de Belém

A principal estratégia para pagar menos nas frutas regionais é comprar durante os períodos de safra, quando a oferta é maior. Além disso, estar atento às promoções dos feirantes pode fazer toda a diferença.

“Por exemplo, o bacuri e o piquiá estão com boas promoções nesta época. Aproveite as ofertas como três bacuris por R$ 10 ou o piquiá por R$ 5 cada”, sugere Josué Messias.

Outro ponto importante é escolher frutas que estão mais em conta no mercado, como o uxi, que está sendo vendido por R$ 1 a unidade, e o taperebá, que está com o preço da polpa variando entre R$ 8 e R$ 10 o quilo.

O impacto do clima na produção e nos preços

O clima também exerce um papel crucial na produção de frutas da região. Lays Sampaio comenta que o muruci, por exemplo, só está disponível no inverno amazônico e, em algumas safras, o preço pode ser mais alto devido à menor produção.

“Este ano, o pacote de muruci está custando entre R$ 7 e R$ 10, mas antes, na safra, o preço era de apenas R$ 3”, observa.

Portanto, o consumidor que estiver atento às condições climáticas e à sazonalidade das frutas poderá fazer compras mais conscientes e econômicas, aproveitando a fartura de determinados períodos e se beneficiando das promoções.

Frutas regionais, preços e períodos de safra

1. Piquiá



Preço: R$ 5 a R$ 7 por unidade (dependendo do tamanho)



Promoção: 3 unidades por R$ 20 (R$ 5 cada) ou 5 unidades por R$ 20 (R$ 4 cada)



Período de Safra: Fevereiro a março

2. Cupuaçu

Preço: R$ 5 a R$ 10 por unidade (maiores podem chegar a R$ 20)



Período de Safra: Final de fevereiro a final de março



3. Bacuri



Preço: R$ 4 a R$ 5 por unidade



Promoção: 3 unidades por R$ 10



Período de Safra: Final de fevereiro a final de março



4. Pupunha



Preço: R$ 15 a R$ 30 o quilo



Período de Safra: Janeiro a final de maio



5. Biribá



Preço: R$ 20 a R$ 25 o quilo



Período de Safra: Não especificado, mas disponível no ano



6. Uxi



Preço: R$ 1 por unidade



Período de Safra: Não especificado, mas disponível no ano



7. Açaí



Preço: R$ 15 a R$ 20 o litro (na safra)



Período de Safra: Final de maio a dezembro (entressafra ocorre no início do ano)



8. Taperebá



Preço: R$ 8 a R$ 10 o quilo (polpa)



Período de Safra: Inverno amazônico



9. Manga Bacuri



Preço: R$ 1 por unidade (na safra)



Período de Safra: Três vezes ao ano - começo do ano, meio do ano e outubro



10. Muruci



Preço: R$ 7 a R$ 10 o pacote (este ano)



Preço na safra: R$ 3 o pacote



Período de Safra: Inverno amazônico