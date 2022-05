Qualifica Pará atende 6 mil pessoas em 102 municípios, afirma Governo do Estado

Com o objetivo de reduzir o desemprego e a informalidade no mercado de trabalho, o Programa Qualifica Pará, do Governo do Pará, segue ofertando cursos preparatórios para os municípios paraenses. Conduzida pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), o Programa contabiliza, desde março de 2022, 6 mil alunos inscritos. Desses, 4.440 já foram certificados em 102 cidades.

Elda e Eida de Freitas, mãe e filha, fizeram recentemente o curso de cabeleireiro, em Santarém. “Eu gosto muito, é uma área que eu me identifiquei bastante. Quando a minha mãe falou dessa oportunidade para ter mais conhecimento eu falei ‘bora’. Foi bom, hoje já tenho noção de como fazer uma escova, uma chapinha melhor. No curso o professor ensinou a maneira correta. Estou muito feliz, vou tentar entrar no mercado e ter meu emprego”, planeja Eida, 18 anos.

Ter um negócio próprio também é uma possibilidade que está no radar da família. Eida quer se profissionalizar ainda mais e fazer faculdade na área de estética. No que depender da mãe, Elda, não vai faltar apoio.

Para a mãe, o Qualifica Pará estimula o empreendedorismo e a conquista de uma vaga. “Sabemos que muitas pessoas não conseguem oportunidades por não ter uma profissionalização. O mercado pede, né? A pessoa tem que ter um conhecimento e habilidade. Eu mesma participo de comunidades que as pessoas não tem nem para pagar a passagem de ônibus. Aqui oferece a passagem, o lanche e ainda a profissionalização e não precisa depender ninguém. Com o conhecimento a pessoa pode desenvolver sua atividade até dentro de casa e depois vai crescendo. Ela não precisa que alguém lhe dê uma chance, e pode ele mesmo começar a caminhar. Espero que outras pessoas alcancem essa oportunidade assim como nós”, deseja a dona de casa.

Na primeira etapa do programa, a meta é atingir 30 mil pessoas. Para tanto foram investidos cerca de R$ 60 milhões, para a execução de 1.452 turmas, em 45 tipos de cursos diferentes em todo o Estado.

Titular da Seaster, Inocencio Gasparim, informa que a segunda etapa do programa já foi aprovada e até o final do ano serão 60 mil pessoas certificadas. “Já alcançamos diversos municípios e onde nós chegamos são muitos os agradecimentos, as boas histórias, o início de novos negócios e a possibilidade de abertura de mercados. Desejamos que todos esses alunos sejam felizes com as escolhas que fizeram, com aquilo que aprenderam. Que eles consigam gerar renda através disso, tanto no mercado formal como também no empreendedorismo”, comenta o secretário.

Além da formação, o programa prevê um microcrédito para a compra de equipamentos e na estruturação do primeiro negócio, de acordo com a necessidade e ramo da atividade, gerenciado pelo Banco do Estado do Pará.

“Ao acessar o site da Seaster, todos os qualificados, certificados pelo programa podem realizar a solicitação do crédito que gira em torno de R$ 500 a R$ 5 mil reais, ajudando assim a impulsionar ou abrir o próprio negócio. Acessem, se inscrevam”, orienta o secretário.

Os cursos ofertados são: mecânica de motocicleta, mecânica de motor a diesel, manutenção de celular, manipulação e beneficiamento de frutas, culinária básica, horticultura orgânica, panificação e confeitaria, cabeleireiro, eletricista, agente de portaria, camareira, habilidade em salão de beleza, tratamento de leite e outros lacticínios, chapista, vendedor de comércio e varejo, marcenaria básica.