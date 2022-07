Qual o valor mínimo para investir na Bolsa de Valores? Saiba quais ações valem a pena

Algumas ações da Bolsa de Valores que estão bem abaixo do preço são atrativas para quem não é do ramo dos negócios, mas vê nos investimentos uma possibilidade de melhorar as finanças. Mas o que muita gente não sabe é que, apesar de ter um custo acessível, esse valor pode não trazer o resultado esperado e até mesmo trazer riscos para a vida financeira dos compradores. Por isso, saiba quais ações abaixo de R$ 5 podem valer a pena segundo a visão de especialistas. As informações são do Uol

Entre as que custam menos de R$ 5, as dez primeiras da lista são:

PPLA Participations (PPLA11) - R$ 4, 99 Sequoia Log (SEQL3) - R$ 4,91 Pomifrutas (FRTA3) - R$ 4,85 BTG Pacutal (BPAC5) - R$ 4,83 Equatorial Energia Pará (EQPA3) - R$ 4,8 Whirlpool (WHRL4) - R$ 4,78 Alfa Finance (CRIV4) - R$ 4,69 Construtora Even (EVEN3) - R$ 4,69 Oncoclinicas (ONCO3) - R$ 4,66 Cedro Fios e tecidos (CEDO4) - R$ 4,63

Ações que custam menos de R$ 1:

PDG Realty Incorporadora (PDGR3) - R$ 0,92 João Fortes Incorporadora (JFEN3) - R$ 0,83 Santanense Fios e tecidos (CTSA4) - R$ 0,77 Viver Incorporadora (VIVR3) - R$ 0,63 Inepar ON (INEP3) - R$ 0,59 Inepar PN (INEP4) - R$ 0,58 Nexpe Intermediações (NEXP3) - R$ 0,53 Oi (OIBR3) - R$ 0,5 B Tech EQI (BLUT3) R$ 0,48 Banco Pan (BPAN12) - R$ 0,34

Posso comprar só porque está barato?

Não. Segundo os especialistas, não é porque uma ação está custando pouco que vale a pena o investimento. O que de fato importa é o lucro e o resultado que ela pode entregar no futuro.

Por que essas empresas valem menos?

Muitas dessas empresas estão passando por dificuldades financeiras devido juros elevados e inflação alta. Outra justificativa é que algumas não valem tanto a pena no olhar mercadológico

Qual é o problema de comprar ações baratas?

Um dos problemas é que, como o valor é bem abaixo, qualquer centavo que essas ações ganham ou percam faz parecer uma alta ou baixa muito grande.

O que vale a penas comprar?

No meio de tantas opções baratas, especialistas listam algumas que podem valer a pena o investimento. Vale ressaltar que as aplicações incluem riscos financeiros.

Klabin (KLBN4) - R$ 4,04 Cielo (CIEL3) - R$ 3,95 Pague Menos (PGMN3) - R$ 4,60 Oncoclinicas (ONCO3) - R$ 4,66 Anima educação (ANIM3) - R$ 4,31 Grupo Mateus (GMAT3) - R$ 3,75 CSN Mineração (CMIN3) - R$ 3,52 Iguatemi (IGYI3) - R$ 2,48 Raizen (RAIZ4) - R$ 4, 16

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)