Energia solar: saiba se é vantajoso investir no sistema

A busca por economia tem sido primordial na vida da maioria dos brasileiros. Com os aumentos na conta de luz, uma alternativa para quem quer gastar menos com energia elétrica é investir em sistemas de energia solar. Esse tipo de investimento carrega inúmeras vantagens, principalmente a economia de até 95% nos gastos com as contas de luz.



Apesar das vantagens, antes de tomar a decisão de investir nesses sistema, é essencial entender se realmente vale a pena para o seu caso. O Sicredi destacou alguns pontos que devem ser levados em consideração antes de instalar a alternativa sustentável.



Para quem é indicado?



Antes de tudo, é fundamental entender a importância da instalação do sistema de energia solar, que traz benefícios para a economia, assim como contribui para um mundo mais sustentável. Os painéis solares são uma ótima opção para quem costuma pagar altas tarifas de energia. Quanto mais elevado for o valor da conta, mais vantajosa é a adoção do sistema fotovoltaico.



Além de garantir uma boa economia na conta de luz, investir em sistema solar vai te garantir tranquilidade por pelo menos 25 anos, já que o usuário não sofrerá com a inflação energética durante esse período. Além disso, um imóvel que possui sistema de energia solar passa a ser mais valorizado no mercado. Outro benefício é a utilização de energia limpa e sustentável, o que contribui, diretamente, com o meio ambiente.



Conta de luz baixa



Antes de investir em energia solar, faça ua análise sobre os gastos mensais com a conta de luz. Se o valor for superior a R$ 300 por mês, vale a pena investir no sistema em sua residência.



Casa na praia ou no campo

Além de ajudar a economizar, a energia solar tem papel fundamental no cuidado com o meio ambiente (Banco de Imagens/Pexels)



Quem possui casa na praia ou no campo e tem um bom espaço livre, no telhado ou no chão, tem a liberdade de instalar um sistema fotovoltaico com uma boa área para dimensioná-lo. Isso possibilitará que o sistema supra as necessidades dessa casa, assim como a de outra residência ou apartamento na cidade. Ou seja, um único sistema garantirá a economia na conta de luz em mais de um espaço. Para esse tipo de caso, é necessário que os imóveis estejam no mesmo nome do titular e na mesma concessionária de energia.



A instalação é cara



O valor do projeto depende do seu consumo energético, porém, o primeiro passo é entender que a instação do sistema é um investimento a longo prazo. Para imóveis residenciais que gastem até R$400,00 reais com energia, o investimento é de em torno de R$30 mil, o que pode ser financiado.



A parcela do financiamento, geralmente, costuma ser menor que a economia mensal que você terá com o sistema fotovoltaico. Ou seja, o sistema sairá praticamente de graça. E o melhor de tudo é que o financiamento poderá ser quitado em média 5 anos após a instalação. Com isso, você terá mais de 20 anos para, de certa forma, ganhar dinheiro com o sol.



Benefícios



