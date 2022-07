Vai investir? Veja 5 erros para evitar e obter os melhores resultados

Investir é uma forma de melhorar a qualidade de vida, já que o dinheiro passa a render e trabalhar por você. Além disso, quando os investimentos são feitos de maneira alinhada aos objetivos e expectativas, o resultado favorece a realização de sonhos. Porém, antes de começar a investir é necessário ter alguns cuidados importantes a se atentar.



Uma dica é ser estratégico e analítico na hora de escolher o melhor investimento, mas só isso não basta. Economistas e educadores financeiros sugerem que os investidores, sejam iniciantes ou não, apostem em uma carteira diversificada.



Para te ajudar a entender melhor o mercado financeiro e evitar falhas na hora de investir, o Sicredi destacou os principais erros que podem ser evitados quando se trata de investir.

Não ter objetivos bem definidos

O primeiro passo na hora de fazer um investimento é definir quais são os seus objetivos. Afinal, eles que irão nortear as suas escolhas. Sem uma meta bem traçada, o investidor pode se equivocar em algumas decisões e cometer falhas que podem comprometer o desempenho da sua carteira.



Então, alinhe os seus objetivos, fique atento aos prazos e a quanto pretende investir em cada aplicação. Com isso, você terá mais clareza e tomará decisões mais assertivas.



Ignorar o "tripé de investimentos"



Você sabe o que é o "tripé de investimentos"? Ele é composto pela rentabilidade, liquidez e segurança, que são fatores extremamente importantes para os investidores. O tripé influencia direramente nas escolhas dos investidores, já que é necessário priorizar um ou dous aspectos em detrimento de outros.



Investimentos seguros e com maior liquidez costumam oferecer uma rentabilidade média. Já quem pretende atingir rentabilidades mais altas, precisa de maior exposição ao risco.

É importante ressaltar que o perfil de investidor deve levar em consideração o seu objetivo, o seu entendimento do mercado e a tolerância ao risco.



Ouvir outras opiniões



A gente sabe o quanto debater com mais pessoas sobre finanças e investimento pode trazer benefícios. Sem dúvidas, trocar conhecimentos e informações traz um melhor entendimento sobre o mercado. porém, é preciso ter cuidado.



A dica é saber filtrar algumas sugestões e indicações de amigos ou de "influencers" de investimentos. Afinal, a opinião deles pode ter um olhar específico sobre o assunto, o que pode não ser o mais adequado à sua realidade financeira. A recomendação é ser cauteloso e buscar conhecimento especializado, com quem de fato entende do assunto e pode esclarecer as principais dúvidas sobre o investimento, buscando fazer escolhas mais certeiras, evitando decisões precipitadas.

Carteira não diversificada



Um dos principais erros cometidos pelos investidores é não diversificar a carteira. A maioria das pessoas prefere investir todos os seus recursos em um só tipo de ativo, o que pode acarretar alguns prejuízos. Uma carteira equilibrada e escolhida com a estratégia certa traz mais segurança para o investidor, já que ela possui mais chances de ter um bom desempenho frente às oscilações do mercado.



Ao analisar as opções e pensar em diferentes tipos de investimentos, os riscos passam a ser diluídos, garantindo a proteção do seu patrimônio de oscilações bruscas e imprevisíveis no mercado financeiro. Mas fique atento à distribuição do dinheiro nos investimentos, fazendo as escolhas com muito critério e conhecimento.

Estudar sobre os tipos de investimentos garantirá bons resultados (Banco de Imagens/Freepim)

Falta de conhecimento sobre o mercado

Entender o mercado financeiro é fundamental para quem pretende investir. Ao contrário do que muitos pensam, começar a investir não é um bicho de sete cabeças, mas é preciso estudar sobre o assunto para ter o conhecimento necessário para fazer as escolhas certas nesse mercado.



Procure ler livros, conversar com especialistas do setor e, também, ficar atento aos noticiários sobre o mercado. Com esse conhecimento, você terá mais confiança e segurança na hora de escolher onde investir e evitará investimentos no que não se sabe e trará os resultados que você tanto espera.



Gostou das dicas? O Sicredi pode te ajudar na hora de investir sem erros. Acesse o site e conheça as opções de investimentos para todos os perfis.