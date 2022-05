Qual a diferença entre o FGTS Emergencial e o FGTS Extraordinário?

Apesar do uso de ambos os termos, FGTS emergencial e extraordinário são a mesma coisa. Ambos definem o valor de até R$ 1.000 que foi liberado para os trabalhadores que possuem o saldo em suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os valores poderão ser retirados por até 42 milhões de trabalhadores, o que pode gerar uma injeção de R$30 milhões na economia.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) FGTS: 40% dos inadimplentes devem limpar o nome com o saque]]

Os pagamentos começaram em abril e seguem neste mês de maio, se estendendo até junho. Os valores serão repassados de acordo com o mês de aniversário do trabalhador, podendo ser retirado apenas uma vez, sendo considerado o saldo disponível na data do débito na conta do Fundo. Valores bloqueados na conta por ocasião das operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário não estarão disponíveis.

Confira o calendário de pagamento do FGTS extraordinário:

Nascidos em janeiro: 20/04

Nascidos em fevereiro: 30/04

Nascidos em março: 04/05

Nascidos em abril: 11/05

Nascidos em maio: 14/05

Nascidos em junho: 18/05

Nascidos em julho: 21/05

Nascidos em agosto: 25/05

Nascidos em setembro: 28/05

Nascidos em outubro: 01/06

Nascidos em novembro: 08/06

Nascidos em dezembro: 15/06

Como movimentar o saldo do FGTS?

O crédito será disponibilizado na Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome do trabalhador. Após a liberação dos valores na conta, será possível efetuar o pagamento de boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual ou realizar pagamentos por meio de QR code.

O trabalhador também poderá transferir o valor para outras contas bancárias da Caixa ou de outra instituição financeira, além de realizar transações por meio do Pix e fazer saques nos terminais de autoatendimento da Caixa ou em casas lotéricas.