Saiba como usar o FGTS para pagar financiamento imobiliário atrasado

As parcelas atrasadas no financiamento imobiliário contratado pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) podem ser quitadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) desde a última segunda-feira (2). A medida temporária vai até 31 de dezembro e só vale para imóveis avaliados em até R$ 1,5 milhão.

Como posso pagar financiamento com FGTS?

É possível usar o saldo do FGTS para quitar até 12 prestações em atraso de financiamentos. Já era possível usar o FGTS para reduzir o valor de prestações futuras ou abater atrasos, mas até então era necessária uma autorização da Justiça para destinar os recursos para pagar mais de três parcelas atrasadas.

Quem quiser quitar as parcelas não pagas deve procurar o banco onde fez o financiamento habitacional e assinar um documento de Autorização de Movimentação da Conta Vinculada do FGTS, e aí será possível abater até 80% de cada prestação.

Quem pode usar FGTS para pagar financiamento?

Os critérios para fazer o saque são os mesmos dos trabalhadores que usam o dinheiro do fundo para comprar casa própria. É preciso ter contribuído para o FGTS por, pelo menos, três anos; o trabalhador não pode ter outro imóvel no município ou região metropolitana onde trabalha ou mora; e nem outro financiamento ativo no Sistema Financeiro de Habitação (SFH).