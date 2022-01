Provas do concurso da Prefeitura de Santarém serão aplicadas neste final de semana

O processo seletivo da prefeitura de Santarém, no oeste do estado, teve 8.916 pessoas inscritas, desse total, tem 155 vagas disponíveis para cargos de nível médio, técnico e superior. A prova será no dia 16 de janeiro e o salário base adotado é de 1.100 reais.



Há 13 anos nenhum concurso público era realizado pela prefeitura de Santarém. Os locais de realização serão em 15 escolas públicas e a aplicação ocorre nos turnos da manhã e tarde.



Pela manhã o exame inicia às 8h e segue até às 12h, com abertura dos portões marcada para às 7h. No turno da tarde os portões abrem às 13h com o início da aplicação às 14h, encerrando às 18h para o nível médio e às 19h para o nível superior.



Medidas preventivas



O Instituto Vicente Nelson que está à frente do processo seletivo seguirá um protocolo de prevenção a covid-19. Entre eles, o uso obrigatório de máscaras, uso de álcool em gel e distanciamento entre os participantes.



Áreas mais concorridas



Segundo dados apresentados pelo instituto, as áreas com maior concorrência foram para

Engenharia Florestal, que teve 52 inscritos para 1 vaga, seguiu para vaga de agente de fiscalização em vigilância ambiental, que tem 10 vagas disponíveis, para 432 pessoas interessadas, depois tem o cargo de Agente de fiscalização em vigilância animal, com 42 inscritos para uma vaga.



Os detalhes estão disponíveis para os participantes no site