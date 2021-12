Mais de 1.500 candidatos fazem provas do concurso público da Jucepa

O concurso público para a Junta Comercial do Pará (Jucepa) ocorreu neste domingo (12) para o preenchimento de vagas dos níveis médio e superior. De acordo com o levantamento feito pela empresa organizadora, Fundação Cetap, 1.538 candidatos executaram as provas e 1.215 faltaram. Foram ofertadas 10 vagas para nível superior e cinco para nível médio, todos com cadastro reserva. O cronograma com todas as etapas do concurso podem ser consultadas no site da banca organizadora.

Segundo o Estado, o cumprimento de mais um concurso público reafirma o compromisso da atual gestão para com as melhorias na prestação de serviços à população, além de gerar novas oportunidades na carreira pública. “É com satisfação que concretizamos mais uma prova com o objetivo de aperfeiçoar e avançar na prestação de serviços à sociedade, além de gerar mais emprego e renda aos que almejam uma vaga no serviço público, que é a prioridade da atual gestão, que segue sem medir esforços em busca de mecanismos por resultados”, disse a titular de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

Para a presidente da Jucepa, Cilene Sabino, "é importante o Governo do Estado ter esse olhar, pois, após muitos anos sem concurso público na Junta comercial, é fundamental trazer novos servidores". "Esse momento é importante para renovar e oxigenar, com o crescimento do órgão de diversas formas. Desde o primeiro momento, lutávamos por esse concurso, juntamente com a Seplad, que nos ajudou a realizar. Estou feliz com a realização dessa prova hoje e tudo ocorrendo da forma mais tranquila”, ressaltou.