Prorrogação do auxílio emergencial: veja quem tem direito, valores e como se inscrever

O auxílio emergencial 2021 terá mais três parcelas: agosto, setembro e outubro. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), junto ao ministro da Economia, Paulo Guedes, em vídeo publicado nas redes sociais. A prorrogação do benefício já foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (6). As informações são do Extra.

De acordo com o governo federal, as 39,2 milhões de famílias, que recebem o auxílio atualmente, serão mantidas no programa. Os valores não irão mudar: R$ 250 ao mês por família, mas pessoas que moram sozinhas continuarão recebendo R$ 150. Já as mulheres chefes de família têm direito a R$ 375.

Procurado pelo Extra, o Ministério da Cidadania informou que, após a publicação do decreto, os trabalhadores vão poder consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/.

Assim como para o auxílio que vem sendo pago neste ano, não devem ser aceitas novas inscrições. Valerá o cadastro montado em 2020. Mas será feito um novo pente-fino para atualizar o banco de dados, como nas outras rodadas.