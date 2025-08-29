Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Propostas do Novo PAC Mobilidade são divulgadas nesta sexta-feira, 29

Obras superam R$ 9 bilhões em investimento e objetivam melhorias no transporte público

O Liberal
fonte

Transporte público de Manaus investe nos subsídios para melhorias aos usuários (Divulgação / IMMU)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira, 29 de agosto, do evento de divulgação das propostas habilitadas para pré-seleção nas linhas de Mobilidade Grandes e Médias Cidades e de Renovação de Frota do Novo PAC 2025. No setor de Mobilidade Grandes e Médias Cidades, uma obra foi anunciada para o Pará, com valor superior a R$ 20 milhões.

O ministro das Cidades, Jader Filho, comentou sobre os investimentos e disse que este é mais um passo importante a ser dado pelo governo. "Estamos dando mais um passo importante para transformar a mobilidade nas cidades brasileiras. Esse é um investimento estratégico, que impacta diretamente a vida da população, com mais qualidade, eficiência e sustentabilidade a quem usa o transporte público”.

No Mobilidade Grandes e Médias Cidades foram habilitadas 28 propostas em 12 estados, que podem chegar a R$ 5 bilhões em financiamento do setor público, além disso, também haverá uma proposta voltada ao setor privado, no valor de R$ 1 bilhão. Ao todo, são 29 propostas que superam a marca de R$ 6 bilhões em investimentos.  

No Refrota Setor Público, programa de renovação de frotas, foram habilitadas 12 propostas, que podem chegar a mais de R$ 1 bilhão. 71 foram indicadas para o setor privado, no valor de R$ 2,47 bilhões. Ao todo são 83 propostas correspondentes a R$ 3,74 bilhões.  O montante final pode variar conforme a avaliação dos agentes financeiros. Propostas de Estados, municípios e empresas privadas ainda estão sendo recebidas. 

Entre os tipos de investimentos possíveis no Mobilidade Grandes e Médias Cidades estão BRTs, metrôs, VLTs, corredores exclusivos, terminais, ciclovias integradas ao transporte público e sistemas de transporte inteligente.

no Refrota, as obras principais estão entre os ônibus elétricos, veículos padrão Euro 6, material rodante para trilhos e barcos para transporte aquaviário, além de sistemas e equipamentos de apoio operacional.

“Diferente de seleções anteriores, desta vez o processo não teve calendário fechado. Isso surtiu efeito. Os projetos avançaram conforme comprovaram a viabilidade técnica e financeira. É uma forma de acelerar a implantação de soluções em mobilidade”, explicou o secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia.

Após a pré-seleção, os interessados devem apresentar aos agentes financeiros a documentação técnica para análise de viabilidade de cada investimento. Com a validação, as propostas passam para a etapa final da seleção, que será publicada pelo Ministério das Cidades.

O financiamento das obras contará com recursos do FGTS em condições especiais: juros de 5,5% ao ano para sistemas sobre trilhos e de 6% ao ano para os demais, além de prazos de amortização que podem chegar a 30 anos para transporte sobre trilhos, com carência de até 48 meses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novo pac 2025

governo federal

ministério das cidades
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

política

Propostas do Novo PAC Mobilidade são divulgadas nesta sexta-feira, 29

Obras superam R$ 9 bilhões em investimento e objetivam melhorias no transporte público

29.08.25 12h57

Investigação

Postos do Pará comentam sobre megaoperação contra crime organizado no setor de combustíveis

Ação da PF e do MP-SP cumpriu mandados em oito estados brasileiros

29.08.25 11h33

economia

Ibovespa ignora queda em NY e acumula ganho de 6,5% na reta final do mês

Ontem, na mesma linha de avanço, o principal indicador da B3 fechou com alta de 1,32%,

29.08.25 11h18

economia

Setor público volta a ter déficit primário em 12 meses até julho, após 2 leituras positivas

O déficit equivale a 0,22% do Produto Interno Bruto (PIB)

29.08.25 10h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

Ao ar livre

Praça Brasil vira point gastronômico em Belém e empreendedores comemoram

No coração do Umarizal, praça oferece opções de esportes, lazer e comidinhas ao ar livre

22.08.25 8h13

LEILÃO

Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

27.08.25 8h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda