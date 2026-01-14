Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Projetos do Startup Pará serão apresentados ao mercado e a potenciais investidores em Belém

As startups foram selecionadas a partir de hackathons promovidos em Belém, Tucuruí, Santarém, Parauapebas e Bragança

O Liberal
fonte

Ao todo, mais de 400 jovens e profissionais das redes pública e privada participaram das oficinas coordenadas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) (Divulgação/Agência Pará)

Dezessete projetos de inovação e tecnologia desenvolvidos no âmbito do Programa Startup Pará serão apresentados ao mercado e a potenciais investidores durante o Demoday, que ocorre nesta quinta-feira (15), a partir das 14h, no auditório do Espaço Inovação PCT Guamá, em Belém. As iniciativas são resultados de oficinas e hackathons realizados em diferentes regiões do estado, reunindo soluções voltadas a desafios locais e nacionais.

As startups foram selecionadas a partir de hackathons promovidos em Belém, Tucuruí, Santarém, Parauapebas e Bragança. Ao todo, mais de 400 jovens e profissionais das redes pública e privada participaram das oficinas coordenadas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). Desse processo, 20 ideias foram escolhidas para integrar um programa de incubação com duração de três meses.

Durante o período de incubação, todas as equipes receberam uma bolsa de R$ 3.600 do Programa Startup Pará para o desenvolvimento dos projetos. Ao final dessa etapa, 17 startups conseguiram concluir os trabalhos e estão aptas a buscar financiamento junto a empresas ou instituições interessadas em apoiar a continuidade e a expansão das soluções apresentadas.

Segundo o coordenador do Programa Startup Pará, Renato Cortez, a iniciativa busca fortalecer o ambiente de inovação no estado. “Todo esse trabalho visa impulsionar o ecossistema paraense de inovação e tecnologia e trazer oportunidades de novos negócios e investimentos”, afirmou.

Conheça alguns dos projetos

Os projetos contemplam áreas como biotecnologia, saúde, inteligência artificial, mobilidade, educação e sustentabilidade. Entre as iniciativas selecionadas está a Pluvia Tech, que desenvolve um sistema inteligente de risco de alagamentos e inundações a partir da integração de dados geoespaciais, climáticos e de maré, com foco no apoio à tomada de decisões públicas. Já a Veridia Solutions atua no desenvolvimento de biopolímeros a partir de resíduos amazônicos, como cascas de maracujá e cacau, propondo alternativas aos plásticos tradicionais.

Voltada à economia circular, a Aç(h)aí App propõe um aplicativo que conecta batedores de açaí, consumidores e empresas interessadas no reaproveitamento dos caroços do fruto, buscando fortalecer a cadeia produtiva do açaí na Amazônia. Na área de educação, a Luminus surge como uma edtech focada em soluções que integram formação docente e tecnologia educacional, após uma reformulação completa de sua proposta inicial.

Outros projetos utilizam inteligência artificial como base de suas soluções, como o Informa AI, voltado à gestão da informação e ao acesso a dados essenciais de instituições públicas e privadas, e o Sintetiza Jus, que desenvolve uma assistente de pesquisa jurídica para reduzir o tempo de análise de processos. Na área da saúde, o Informa + Saúde aposta em uma interface conversacional baseada em IA para orientar usuários e facilitar o agendamento com clínicas parceiras.

Também integram a lista iniciativas como a Isaria, produto biológico de origem fúngica testado no controle do ácaro-da-necrose-do-coqueiro; a AquaSmart, plataforma de gestão de IoT para uso eficiente de recursos hídricos e elétricos; o Edu Tutor, edtech voltada à automatização da educação inclusiva; o Organo+, fertilizante organomineral com foco na recuperação de solos agrícolas; o Tá Vago?, solução digital para reservas de vagas de estacionamento; e o Biosensor Agrogene, que desenvolve biossensores para detecção precoce de patógenos agrícolas, com foco inicial no cacau.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

startups

mercado

investidores

demoday
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA EM ALTA

Na contramão de NY, Ibovespa vai a 165 mil pontos em novos recordes históricos

Foi a maior alta em porcentual desde 22 de agosto (+2,57%) para o Ibovespa, confirmando o bom momento da economia brasileira

14.01.26 18h58

INOVAÇÃO

Projetos do Startup Pará serão apresentados ao mercado e a potenciais investidores em Belém

As startups foram selecionadas a partir de hackathons promovidos em Belém, Tucuruí, Santarém, Parauapebas e Bragança

14.01.26 18h48

mudança

Haddad diz à TV que sai do ministério ainda em janeiro e que sucessor deveria assumir já

O ministro não confirmou que seu sucessor será o secretário-executivo, Dario Durigan, mas disse torcer por seu nº 2.

14.01.26 15h44

PEIXE

Quanto é o quilo do pescado em Belém? Veja do mais caro ao mais barato

Levantamento do Dieese mostra os preços médios praticados nos mercados municipais em dezembro de 2025, com variações influenciadas pelo defeso e pelo inverno amazônico

14.01.26 14h03

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

PREÇOS SUBINDO

Crise global de memória RAM pode elevar preços de celulares e eletrônicos no Pará em 2026

Escassez global pode pressionar preços de smartphones, TVs e computadores no Pará após o primeiro trimestre, diz vendedor do setor

09.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda