Projeto Tipitix apoia dez novos empreendedores de Barcarena

O Fundo de Sustentabilidade Hydro, a Fundação Mitsui Bussan do Brasil e o Instituto Peabiru divulgam os selecionados para o segundo Ciclo de Desenvolvimento de Negócios do projeto Tipitix – Empreendedorismo agroalimentar comunitário, uma iniciativa de promoção de soluções de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Foram escolhidos dez empreendedores, individuais ou em grupos, que durante quatro meses receberão suporte em assessoria técnica na adequação de seu modelo de negócio; infraestrutura para o beneficiamento de sua produção; apoio em design, crédito e assessoria comercial para colocar o produto e/ou serviço no mercado; assim como suporte administrativo e contábil para os procedimentos referentes à formalização e gestão do negócio.

O segundo ciclo recebeu a inscrição de 53 interessados no desenvolvimento de seus negócios e desses 20 avançaram para a etapa de apresentação de suas propostas. Eles puderam elaborar ou melhorar as suas propostas em oficinas de elaboração de projetos, realizadas em novembro. A defesa das ideias foi feita em modelo de “Shark Tank”, com uma apresentação dos projetos a um comitê de jurados que contou com a participação do secretário municipal de Agricultura, Edson Cardoso. Cada candidato teve aproximadamente cinco minutos para mostrar a sua ideia de negócio. Os jurados avaliaram a relevância do negócio para o desenvolvimento da agricultura de Barcarena, a viabilidade técnica e operacional da sua implementação, o potencial mercadológico, o impacto social e o impacto ambiental.

O Tipitix foi lançado em março deste ano. Investimento voluntário e espontâneo, o projeto recebeu o valor de R$ 1,5 milhão para instalação de uma unidade de beneficiamento, inaugurada em outubro passado, que está oferecendo diversas oportunidades a empreendedores e grupos sociais da região. A iniciativa é alinhada com a política municipal de desenvolvimento rural sustentável gerida pela Prefeitura de Barcarena. Além de um espaço para o beneficiamento, dando origem a vários produtos, o projeto tem compartilhado estratégias de marketing e comercialização, facilitando o acesso desses produtos ao mercado e a novos compradores, como pequenos estabelecimentos comerciais da região, operadores de restaurantes industriais do município e startups de inovação na cadeia agroalimentar.

O Instituto Peabiru é o parceiro implementador do Tipitix e o responsável pela administração inicial do projeto, até que seja fortalecido um grupo local para sua gestão no futuro. Além disso, faz a mobilização e seleção dos beneficiários da unidade de negócio. A seleção dos usuários busca garantir, de forma ampla e equitativa no território, o acesso dos diversos grupos produtivos locais às oportunidades oferecidas pelo projeto.