Projeto paraense que fortalece compras locais vence Prêmio Excelência Sindical da Indústria 2024

O projeto “Redes”, criado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), conquistou o primeiro lugar no Prêmio Excelência Sindical da Indústria 2024, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A cerimônia de premiação ocorreu nesta quarta-feira (27), durante o 14º Encontro Nacional da Indústria (ENAI), em Brasília.

Desenvolvido há 24 anos, o “Redes” se destacou por conectar fornecedores locais às grandes indústrias, promovendo o fortalecimento da economia paraense por meio do incentivo às compras regionais. Ao longo de sua trajetória, o projeto já movimentou mais de R$ 100 bilhões em negócios, sendo R$ 28 bilhões gerados apenas em 2023. A iniciativa inclui ações como rodadas de negócios, capacitações e o uso de ferramentas digitais para otimizar o processo de conexão entre empresas.

Para o presidente interino da FIEPA, Hélio Melo, essa conquista é um marco para a indústria do Pará. “Estamos mostrando que é possível fortalecer a economia local por meio de iniciativas que valorizam nossos fornecedores. Esse prêmio é uma demonstração do potencial que projetos regionais têm de impactar nacionalmente”, declarou Melo.

Além do “Redes”, outros três projetos do Sistema FIEPA chegaram à final do prêmio, que contou com 12 finalistas ao todo. Durante o evento, representantes das iniciativas vencedoras participaram de uma mesa-redonda, onde compartilharam suas experiências e abordaram as estratégias que resultaram no fortalecimento da indústria local.

O Prêmio Excelência Sindical é uma das frentes do Programa Excelência Sindical da CNI, que visa fortalecer o sistema sindical da indústria no Brasil. A premiação reconhece projetos inovadores e de alto impacto no desenvolvimento sindical, incentivando a troca de boas práticas e a capacitação de lideranças. Na edição deste ano, 307 projetos foram inscritos, incluindo 64 de federações e 243 de sindicatos de diversas regiões do país.