Fiepa confirma novas eleições após destituição de diretoria por decisão judicial

A Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), desde 29 de outubro de 2024, está sendo liderada por uma junta governativa, presidida interinamente pelo empresário e industrial Hélio de Moura Melo Filho. A mudança ocorreu após decisão colegiada do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região (TRT/8), que determinou a destituição da diretoria anterior, incluindo o ex-presidente Alex Carvalho e os demais integrantes do grupo, conforme nota divulgada à imprensa nesta quarta-feira (27/11).

A medida judicial resultou na formação da junta governativa, que assumiu a administração da entidade e assegura a continuidade das atividades da Fiepa. Um dos principais compromissos da junta é a convocação de novas eleições para a escolha da nova diretoria, dentro do prazo estabelecido pela Justiça.

Segundo a nota, a Fiepa reafirma que as operações seguem em plena normalidade, garantindo a estabilidade institucional e o cumprimento das determinações judiciais.