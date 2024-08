Projeto ofertará mais de 2 mil vagas de capacitação gratuita para mulher; veja as áreas

O estado do Pará receberá o projeto Qualifica Mais Mulher, uma ação itinerante que busca qualificar mais de 2 mil mulheres em situação de vulnerabilidade social, desempregadas ou subempregadas.

A ação oferece cursos profissionalizantes e de empreendedorismo no ramo da beleza, em áreas como cabeleireiro, barbearia, estética corporal (massagem), estética facial (designer de sobrancelha) e beleza empreendedora (manicure e pedicure) com o objetivo de não apenas qualificar as mulheres mas também incentivar o empreendedorismo.

Os cursos terão carga horária de 80 horas, com duração de um mês, e serão realizados em unidades móveis do programa. As aulas ocorrerão nos turnos da manhã e tarde para permitir flexibilizar os horários das alunas.

O projeto passará por todas as regiões do Pará e começa no dia 5 de agosto no município de Abaetetuba.

O projeto foi desenvolvido pelo governo federal em uma parceria entre o Ministério da Mulher, a Associação Brasileira de Comunicação, Cultura, Esporte e Lazer (ABCEL) e o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), autor da emenda parlamentar que conseguiu recursos financeiros para desenvolver a ação no estado.

“Nosso objetivo é criar mais oportunidades para essas mulheres que, na maioria dos lares, são arrimos de família. O Pará tem um grande problema que é a informalidade. Aqui, quase 60% dos trabalhadores são informais. Com esse projeto, queremos mudar essa realidade”, afirmou o senador Zequinha.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)