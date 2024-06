Feirantes e empreendedores de Icoaraci podem ser inscrever em cursos de qualificação

Prosseguem até o dia 30 de junho as inscrições para os cursos de qualificação em língua inglesa, língua espanhola, boas práticas de manipulação de alimentos e marketing de negócios, uma iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e da Universidade Livre da Amazônia (Ulam). A ação se destina aos trabalhadores de Icoaraci que atuam na Feira 8 de Maio, empreendedores da orla. As aulas são ministradas pelo Instituto Federal do Pará – Campus Belém.

Feirantes e empreendedores de São Brás já concluíram o curso de inglês, ministrado também pelo IFPA – Campus Belém e iniciarão o curso de Marketing. Já os feirantes e empreendedores do Ver-o-Peso iniciaram, na semana passada, as aulas de Relações Internacionais e, nesta semana, terão aulas de Espanhol, todas ministradas pela Unama.

A prefeitura vem desenvolvendo essas ações de qualificação de trabalhadores em preparação da capital paraense para a COP 30, que ocorre em 2025.

Equipes do IFPA e da Ulam estão realizando as inscrições de forma presencial, em Icoaraci, diretamente nos locais de trabalho do público-alvo, mas também é possível obter informações com a equipe por meio dos contatos da Ulam: 3251-4200, (91) 98458-5968 e egp.ulam@gmail.com.