'Projeto Floresta Viva em Movimento' abre inscrições para o Pará; veja quais cidades

O "Edital Cidades Amazônicas II - Floresta Viva em Movimento" está com inscrições abertas para apoiar coletivos urbanos e periurbanos no enfrentamento da crise climática e dos impactos socioambientais na Amazônia, no estado do Pará, para os municipios das regiões Metropolitana de Belém, Baixo Amazonas, Transamazônica e BR-163. O apoio financeiro varia de R$ 10 mil a R$ 30 mil e visa fortalecer organizações populares urbanas, aliadas aos povos do campo, das florestas e das águas.

VEJA MAIS:

As inscrições vão até 16/06/2024 para a categoria "Constituição de Entidade Jurídica" e até 31/08/2024 para a categoria "Implementação de Projetos". O edital é destinado a grupos liderados por negros/as, indígenas, quilombolas, agroextrativistas, agricultores/as, comunicadores/as populares, artistas, artesãos/ãs e povos tradicionais de matriz africana.

O edital possui duas categorias: "Constituição de Entidade Jurídica", para coletivos sem CNPJ, e "Implementação de Projetos", para organizações com CNPJ. Serão apoiados 10 projetos com até R$ 10 mil e 25 projetos com até R$ 30 mil. O prazo para execução das atividades é de 12 meses.

O Fundo Dema, em parceria com a Open Society, oferece oficinas de elaboração de projetos para auxiliar as organizações interessadas. As oficinas ocorrerão em Altamira (04/06), São Luís (06/06), Santarém e Belém (13/06).

O Fundo Dema, criado em 2003, apoia projetos dos Povos da Floresta, promovendo a conservação do Bioma Amazônico e a defesa dos direitos territoriais e segurança alimentar.

Para mais informações, consulte o edital completo e inscreva-se nas oficinas no site www.fundodema.org.br.

Oficinas de elaboração de Projetos

Transamazônica e BR 163: 04/06/24 - Hotel Casa Nova. Rua Anchieta, 2296 - Altamira/PA

Maranhão: 04/06/24 - Armazém do Campo. Rua Rio Branco, 420. Centro. São Luís/MA

Região Metropolitana de Belém: 13/06/24 - Hotel Bristol. Trav. D. Pedro 1104. Umarizal - Belém/PA.

Baixo Amazonas: 13/06/24 - Hotel Sandis Mirante. Rua Cel Joaqui Braga, 180 - Santarém/PA