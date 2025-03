Projeto “Em Rota com Você” leva negócios e entretenimento para cidades do Norte e Nordeste

Cidades das regiões Norte e Nordeste receberam o projeto “Em Rota com Você”, que busca contribuir para os negócios do segmento automotivo, com momentos de interação, troca de experiências e apresentação das soluções oferecidas. A programação, dividida em dois circuitos, foi oferecida pela Mônaco Locação, que se destaca no ramo de frotas de veículos leves e pesados premium, adaptadas às necessidades de cada cliente, e também pela BrQualy, conhecida por oferecer opções flexíveis e estratégicas para quem busca consórcios como alternativa de aquisição de bens.

O primeiro circuito do evento foi realizado nos dias 11 e 12 de março, nas cidades de Palmas (TO) e Araguaína (TO), respectivamente. Já no segundo circuito, a programação chegou a São Luís (MA), no dia 18, Teresina (PI), no dia 19, e Petrolina (PE), em 20 de março. O evento foi exclusivo para clientes do Grupo Mônaco e parceiros de negócios.

(Divulgação / Grupo Mônaco)

Presidente do Grupo Mônaco, Rui Denardin, explica que o projeto “Em Rota com Você” se transformou em um importante canal de aproximação entre a empresa e seus clientes. O objetivo é fazer com que o projeto se consolide como um dos principais eventos de relacionamento do segmento automotivo.

“É uma proposta que vai além da música e do entretenimento. E nossos parceiros e participantes também entendem dessa forma. Por isso, o projeto é esse grande sucesso por onde passa. O Grupo Mônaco só tem a agradecer a cada uma dessas pessoas que nos ajudam a continuar construindo essa história de resultados positivos”, declarou Dernadin.

"Estamos sempre oferecendo esses momentos especiais para nossos clientes, ao mesmo tempo em que também apresentamos soluções que realmente fazem a diferença no dia a dia de cada um. O 'Em Rota com Você' tem crescido a cada ano e estamos felizes por, mais uma vez, levar essa oportunidade para mais regiões do país", acrescentou o presidente do Grupo Mônaco.

(Divulgação / Grupo Mônaco)

Além da interação e troca de experiências sobre os negócios, a programação também contou com momento de entretenimento, com a participação especial do cantor nacional Leo Chaves, conhecido por sucessos como “Borboletas”, “Tem Que Ser Você”, “Fada” e “Na Linha do Tempo”.

Depois de passar pelo Norte e Nordeste, outras regiões do Brasil também devem ser alcançadas pelo projeto, ainda em 2025.