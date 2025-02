Centro de Treinamento Automotivo do Grupo Mônaco formará 400 profissionais por ano

Apostando na qualificação profissional do setor automotivo, o Grupo Mônaco, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso (Senai MT) e o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Rondonópolis e da Região Sul de Mato Grosso (Sindimec-Sul/MT), viabilizou a criação do Centro de Treinamento Automotivo em Rondonópolis, que formará 400 profissionais por ano a partir de 2025, inclusive como possibilidade de expansão das ações para o estado do Pará.

A empresa já tem investido em políticas internas nesse sentido. Entre os dias 6 e 9 de fevereiro, o Grupo Mônaco realizou, no Malai Manso Resort, em Mato Grosso, a 2ª Convenção de Vendas, reunindo 200 colaboradores de sete estados. Com foco em inovação e crescimento, o evento promoveu uma imersão estratégica voltada para a melhoria da performance e o desenvolvimento profissional das equipes de vendas e pós-venda da Mônaco Diesel e da Mônaco Veículos.

A programação incluiu palestras e treinamentos, com destaque para a participação de Thiago Concer, referência em vendas no Brasil. A convenção também reforçou a cultura da empresa, incentivando os profissionais a adotarem uma visão ampla e estratégica dos negócios. "Investimos não só em capacitação técnica, mas também no desenvolvimento de carreira e no ambiente de trabalho. Nosso objetivo é que cada colaborador tenha a mentalidade de dono, contribuindo para o crescimento do Grupo", afirmou o CEO Rui Denardin.

Nos últimos anos, a convenção passou por uma expansão significativa. "Antes, reuníamos 80 profissionais da Mônaco Diesel. Agora, agregamos a Mônaco Veículos e chegamos a 200 participantes. Para o próximo ano, queremos dobrar esse número", destacou Denardin.

Centro de Treinamento Automotivo amplia qualificação no setor

O Centro de Treinamento Automotivo em Rondonópolis formará 400 profissionais por ano, com cursos voltados para mecânica de veículos leves e pesados, eletricista veicular, entre outras especializações. O projeto será expandido para Sinop e Várzea Grande, totalizando um investimento de R$ 9 milhões.

Centro formará 400 profissionais (Divulgação / Acervo Grupo Mônaco)

"Somos a 'Capital do Rodante Pesado' e, por anos, sentimos a falta de mão de obra qualificada. Esse centro de treinamento representa um avanço enorme para a infraestrutura e empregabilidade do setor", afirmou a presidente do Sindimec-Sul/MT, Marília Santos de Almeida.

O modelo de capacitação também pode ser expandido para outros estados, como Pará, Maranhão e Piauí, onde a demanda por profissionais especializados no setor automotivo tem crescido junto ao agronegócio.