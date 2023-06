Projeto do Distrito Industrial de Breves avança com repasse da área à Codec

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) recebeu, nesta terça-feira (6), a titularidade de uma área de 196 hectares destinada à implantação do Distrito Industrial de Breves, no arquipélago do Marajó. O ato de assinatura da escritura pública de repasse foi realizado na sede do órgão estadual, em Belém, com a presença do titular da Codec, Lutfala Bitar, e do prefeito de Breves, Xarão Leão.

O repasse ocorreu graças à liberação de recursos da ordem de R$ 680 mil, pelo Governo do Pará, para a arrematação judicial da área pelo município. Já com a titularidade da área, a Codec poderá lançar licitações para a contratação de empresas das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo para a elaboração do projeto executivo e, posteriormente, a realização das obras do empreendimento.

"Esse é mais um projeto prioritário para o Estado, por determinação do governador Helder Barbalho, que está avançando. Com a implantação do Distrito Industrial de Breves, o nosso objetivo é ajudar a elevar os índices econômicos e sociais daquele município e da região do Marajó como um todo, uma vez que as atividades do Distrito irão impactar também outros municípios adjacentes. Antes mesmo da conclusão da doação, de forma a acelerar o processo, já estávamos caminhando com os procedimentos preparatórios da licitação do projeto executivo, que é o pontapé inicial", explica o presidente da Codec, Lutfala Bitar.

Bitar adianta que, além dos trâmites da área, a Companhia também está trabalhando para a atração de empreendimentos para o projeto. "Paralelamente, também é importante dizer que estamos dialogando com investidores para o DI, principalmente com a empresa Allmazon, do setor de fruticultura, que já nos apresentou seu projeto e deverá ser a primeira empresa a fazer parte do Distrito. Isso é fundamental porque fará com que outras empresas também se interessem e venham fazer parte dessa iniciativa", disse.

A logística e posicionamento do município é um dos fatores diferenciais para a instalação do distrito (Augusto Miranda / Agência Pará / Arquivo)

Primeira empresa do futuro distrito industrial de Breves projeta investimento de R$ 18 milhões

Em novembro de 2022, a empresa Allmazon, com sede em Minas Gerais (MG), apresentou à Codec e ao município o projeto de investimento de R$ 18 milhões para a implantação de uma unidade industrial de 100 mil metros quadrados dentro do Distrito Industrial de Breves. Representantes da empresa afirmam que a escolha da área de implantação em Breves se deu por fatores logísticos, entre eles, a facilidade do escoamento da produção para grandes portos do Pará.

Em tratativas com a Companhia desde abril de 2022, a empresa pretende produzir polpas, principalmente de açaí, mas também de outros frutos, como cupuaçu, goiaba, acerola, bacuri, taperebá e graviola. Além disso, a empresa também desenvolve um projeto para a instalação de uma usina de biomassa no futuro DI.

Para o prefeito de Breves, Xarão Leão, o repasse representa mais um passo importante em direção à concretização do projeto, que conta com grande expectativa local. "Nós assinamos aqui um documento importante, que dá andamento ao projeto do Distrito Industrial de Breves, na região do Marajó Ocidental, documento este que é a escritura pública, já em nome da Codec. Este é um passo fundamental para o seguimento do projeto e contratação da empresa para o início da construção do empreendimento", disse.

"Há uma expectativa muito grande para nós do Marajó e para Breves para que esse projeto aconteça. Breves sofre muito com a questão do desemprego e o Distrito Industrial é muito necessário para ajudar a reverter esse quadro, porque vai permitir a instalação de várias empresas, em vários segmentos, atendendo a uma demanda social. Atualmente, já temos empresas do setor de laticínios, de fruticultura e outras interessadas em fazer parte desse projeto", reforçou o gestor municipal.