Projeto Bela Cidade é lançado nas Ilhas de Belém com foco em sustentabilidade e gestão de resíduos

Iniciativa do Sicredi, em parceria com Sebrae e Prefeitura, promove gestão de resíduos e ecoturismo sustentável nas ilhas da capital

O Liberal
fonte

O lançamento do Projeto Bela Cidade ocorreu na terça-feira (7), na Agência Sebrae Ilhas, em Belém ()

O Sicredi lançou o Programa Bela Cidade, voltado à gestão responsável de resíduos sólidos nas ilhas de Belém. A iniciativa busca integrar preservação ambiental, geração de renda e fortalecimento do ecoturismo local, com o envolvimento direto de empreendedores, cooperativas e moradores. O projeto foi apresentado durante cerimônia na sede da Agência Sebrae Ilhas, que reuniu autoridades, jornalistas e parceiros.

A primeira fase do Bela Cidade atenderá dez restaurantes da Ilha do Combu, que receberão capacitação e suporte técnico em separação, armazenamento e destinação adequada de resíduos. Também estão previstas ações de compostagem, campanhas educativas e parcerias com cooperativas de reciclagem, além da criação de um selo ambiental para os estabelecimentos que adotarem boas práticas de sustentabilidade.

Educação ambiental e geração de renda

Para Cleomar Abreu, diretor executivo da Sicredi Norte, o projeto representa um marco na conscientização ambiental das ilhas. “Hoje é um dia muito feliz pra gente. O Bela Cidade vem com o objetivo de conscientizar para transformar sobre um tema que é tão relevante e traz tantos problemas, que é o descarte do nosso resíduo. Começamos com dez restaurantes do Combu, mas queremos que essa semente cresça e leve essa prática para toda a cidade de Belém”, destacou.

A secretária executiva de Inclusão Produtiva da Prefeitura de Belém, Pamela Massud, destacou que o projeto também fortalece o trabalho das cooperativas locais. “Hoje, temos 16 cooperativas em Belém, com 253 catadores. Temos feito todo um trabalho de educação ambiental com a população sobre o descarte correto e a separação de resíduos”, explicou.

O presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte, Wilson Machado, ressaltou que o turismo sustentável é um dos pilares da iniciativa. “Quando o turista vê um local limpo e com coleta seletiva, ele também passa a ter esse olhar sustentável. Isso é garantir um futuro ambientalmente responsável”, afirmou.

Turismo sustentável nas Ilhas 

Moradora da Ilha do Combu há mais de uma década, Ana Maria Cardoso de Sousa, 61 anos, celebrou o lançamento do projeto e o engajamento da comunidade. “Tratar dos resíduos é tratar de nós e das futuras gerações. Vejo que há uma preocupação maior dos visitantes e também dos donos de estabelecimentos. Todos queremos ver Belém e suas ilhas mais lindas, com a educação ambiental que todos precisamos”, ressaltou.

Durante o evento, o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, destacou que o projeto vai além da gestão de resíduos, abrangendo a formação e o fortalecimento dos empreendedores locais. “Vamos deixar coletores seletivos, composteiras e oferecer treinamentos para o aproveitamento dos resíduos. O Sebrae entra de cabeça, apoiando os empreendedores em diversas áreas, das finanças à comunicação, para que o desenvolvimento sustentável se consolide nas ilhas”, explicou.

Serviço 

O Bela Cidade é realizado em parceria com o Sebrae/PA, OCB/PA, Prefeitura de Belém, Concaves, Cooppertrans e Composta Belém, e conta com o apoio da Icatu Seguros, por meio do programa Icatu Coopera. Integrado às ações do Dia de Cooperar (Dia C), o projeto reforça o compromisso do Sicredi com o cooperativismo e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Com a Cop 30 se aproximando, o Bela Cidade se consolida como uma ação concreta que evidencia o potencial das parcerias locais em prol de uma Belém mais limpa, consciente e sustentável. O lançamento do Projeto Bela Cidade ocorreu na terça-feira (7), na Agência Sebrae Ilhas, em Belém.

