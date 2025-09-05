Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Programa Startup Pará busca inovações em bioeconomia, tecnologia da informação e IA

Em Belém, programação começa neste sábado (6)

O Liberal
fonte

Laboratório de Óleos da Amazônia (LOA), localizado no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em Belém (Foto: Alex Ribeiro / Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), por meio do Programa Startup Pará, em parceria com o Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, tem o prazer de anunciar a Maratona de Inovação Startup Pará 2025.

A iniciativa quer estimular a criatividade, o empreendedorismo e a inovação tecnológica entre jovens, estudantes, pesquisadores e empreendedores paraenses. O foco é a promoção do desenvolvimento de soluções reais nos eixos de Bioeconomia & Sustentabilidade, Cidades Inteligentes e Tecnologias da Informação e Comunicação & Inteligência Artificial (TIC & IA).

O programa quer conectar estudantes, empreendedores, profissionais e comunidades locais em uma jornada gratuita de aprendizagem e desenvolvimento. “A proposta é unir a energia criativa dos hackathons à estrutura estratégica da incubação, transformando ideias em negócios reais e levando os participantes, dos desafios à conquista do primeiro cliente”, informa a coordenação do evento.

As Maratonas de Inovação são realizadas em duas etapas. Na primeira, as equipes multidisciplinares têm 12 horas para desenvolver soluções voltadas a desafios reais nas áreas de Bioeconomia e Sustentabilidade, Cidades Inteligentes e Tecnologia com Inteligência Artificial.

A segunda etapa envolve a incubação, que garante bolsas de apoio, mentorias especializadas, rede de parceiros estratégicos e suporte até o desenvolvimento do MVP (Produto Mínimo Viável).


Calendário e locais

As inscrições são gratuitas e já estão abertas pelo site oficial do Startup Pará: https://maratonas.pctguama.org.br/

* 06/09 – Belém (Cidades Inteligentes)
Local: PCT Guamá – Sala Prédio Empreendedor 211/212

* 06/09 – Santarém (Bioeconomia & Sustentabilidade)
Local: UFOPA – R. Vera Paz, Salé, Santarém–PA

* 13/09 – Belém (TIC & IA)
Local: PCT Guamá – Sala Prédio Empreendedor 211/212

* 13/09 – Tucuruí (TIC & IA)
Local: Auditório do IFPA – Av. Brasília, s/n, Tucuruí–PA, 68455-901

* 20/09 – Parauapebas (Bioeconomia & Sustentabilidade)
Local: Auditório Central da UFRA – Campus Parauapebas (Rod. PA-275, km 7 – Zona Rural, Parauapebas–PA)

Os projetos vencedores concorrerão a bolsas de incentivo a partir de R$ 2.600,00, reforçando o compromisso do Startup Pará com a formação acadêmica aplicada à inovação e ao empreendedorismo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

programa starup pará
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Programa Startup Pará busca inovações em bioeconomia, tecnologia da informação e IA

Em Belém, programação começa neste sábado (6)

05.09.25 19h25

Economia

Semas faz leilão de 46 lotes de Ipê, em tábuas e decking, neste sábado (6)

Madeira é resultado de apreensões em fiscalização ambiental e de doações voluntárias à administração pública

05.09.25 18h52

ECONOMIA

Empreende Brazil Amazônia é garantido para os próximos cinco anos em Belém

Empreende Brazil chega ao fim como um sucesso de público

05.09.25 17h31

Cesta básica

Belém registra queda no custo da cesta básica pelo terceiro mês consecutivo

Apesar da redução, o valor ainda compromete quase metade do salário mínimo vigente de R$ 1.518,00

05.09.25 12h02

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

SEMANA DO CINEMA EM BELÉM

Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

Campanha nacional quer democratizar o acesso ao audiovisual e atrai público com sessões mais acessíveis e combos promocionais

28.08.25 21h04

ALIMENTO

Lula estuda mudanças nas regras de uso do vale-refeição e alimentação

Proposta inclui teto para taxas, pagamento mais rápido a lojistas e portabilidade de cartão

02.09.25 14h58

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

Investigação

Postos do Pará comentam sobre megaoperação contra crime organizado no setor de combustíveis

Ação da PF e do MP-SP cumpriu mandados em oito estados brasileiros

29.08.25 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda