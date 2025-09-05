Programa Startup Pará busca inovações em bioeconomia, tecnologia da informação e IA

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), por meio do Programa Startup Pará, em parceria com o Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, tem o prazer de anunciar a Maratona de Inovação Startup Pará 2025.

A iniciativa quer estimular a criatividade, o empreendedorismo e a inovação tecnológica entre jovens, estudantes, pesquisadores e empreendedores paraenses. O foco é a promoção do desenvolvimento de soluções reais nos eixos de Bioeconomia & Sustentabilidade, Cidades Inteligentes e Tecnologias da Informação e Comunicação & Inteligência Artificial (TIC & IA).

O programa quer conectar estudantes, empreendedores, profissionais e comunidades locais em uma jornada gratuita de aprendizagem e desenvolvimento. “A proposta é unir a energia criativa dos hackathons à estrutura estratégica da incubação, transformando ideias em negócios reais e levando os participantes, dos desafios à conquista do primeiro cliente”, informa a coordenação do evento.

As Maratonas de Inovação são realizadas em duas etapas. Na primeira, as equipes multidisciplinares têm 12 horas para desenvolver soluções voltadas a desafios reais nas áreas de Bioeconomia e Sustentabilidade, Cidades Inteligentes e Tecnologia com Inteligência Artificial.

A segunda etapa envolve a incubação, que garante bolsas de apoio, mentorias especializadas, rede de parceiros estratégicos e suporte até o desenvolvimento do MVP (Produto Mínimo Viável).



Calendário e locais

As inscrições são gratuitas e já estão abertas pelo site oficial do Startup Pará: https://maratonas.pctguama.org.br/

* 06/09 – Belém (Cidades Inteligentes)

Local: PCT Guamá – Sala Prédio Empreendedor 211/212

* 06/09 – Santarém (Bioeconomia & Sustentabilidade)

Local: UFOPA – R. Vera Paz, Salé, Santarém–PA

* 13/09 – Belém (TIC & IA)

Local: PCT Guamá – Sala Prédio Empreendedor 211/212

* 13/09 – Tucuruí (TIC & IA)

Local: Auditório do IFPA – Av. Brasília, s/n, Tucuruí–PA, 68455-901

* 20/09 – Parauapebas (Bioeconomia & Sustentabilidade)

Local: Auditório Central da UFRA – Campus Parauapebas (Rod. PA-275, km 7 – Zona Rural, Parauapebas–PA)

Os projetos vencedores concorrerão a bolsas de incentivo a partir de R$ 2.600,00, reforçando o compromisso do Startup Pará com a formação acadêmica aplicada à inovação e ao empreendedorismo.