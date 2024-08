Programa de Trainee 2025 de mineradora abre mais de 40 vagas no Pará e Maranhão

A partir desta terça-feira (13/8), estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2025, da Vale. A mineradora informa que são mais de 40 vagas para quem quer trabalhar nas áreas de mineração, projetos e metais básicos da companhia no Pará e no Maranhão.

De acordo com a Vale, o programa se destina a candidatos recém-formados que querem desenvolver a carreira profissional em um ambiente plural e inovador. O programa oferta desenvolvimento técnico e de habilidades de liderança para futuros profissionais. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de setembro pelo site.

Com o programa, a Vale busca desenvolver talentos locais para contribuir, de maneira efetiva, na transformação da empresa em uma mineradora mais sustentável e diversa, comprometida com as regiões onde ela está presente.

Aos 25 anos, a engenheira civil Eduarda Fernandes atua como trainee na área de projetos urbanos e de infraestrutura no Pará desde o primeiro semestre deste ano. “Meu interesse em participar do programa se deu justamente pela proposta de desenvolvimento de liderança, aliada à atuação na mineração, que é uma área pela qual eu sou apaixonada. Trabalhar na Vale tem sido uma evolução diária de aprendizado e, principalmente, de autoconhecimento”, afirmou.

Programa tem duração de 12 meses

A jornada de desenvolvimento do Programa de Trainee 2025 terá duração de 12 meses e será composta por aprendizagem prática, aprendizagem formal e informal. A parte prática corresponde a 70% da jornada e inclui vivência de desafios e projetos dentro da área de alocação.

Para participar é preciso ter concluído curso superior de Engenharia ou Geologia em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação a partir de dezembro de 2021. Pessoas com previsão de formatura até dezembro de 2024 também podem se inscrever.

Não há limite de idade para se candidatar e não é necessário ter experiência profissional prévia. Todas as vagas são para trabalho presencial em municípios do Pará e do Maranhão onde a Vale tem operações.

O processo seletivo do Programa de Trainee 2025 será de agosto a dezembro de 2024, com testes e paineis online nas etapas intermediárias e painel presencial na fase final. A previsão de contratação será entre os meses de janeiro e fevereiro de 2025.

Além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR); auxílio mudança; plano de previdência privada; assistência médica, odontológica e auxílio-farmácia; vale alimentação; refeição no local de trabalho; seguro de vida em grupo; auxílio creche; Gympass e Programa de Assistência ao Empregado (Apoiar).

Serviço

Programa de Trainee Vale 2025

Inscrições: 13 de agosto a 19 de setembro em www.vale.com/trainee

Mais de 40 vagas presenciais no Pará e no Maranhão.