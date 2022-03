Governo do Pará bate recorde de arrecadação em janeiro de 2022

A Receita Total do Estado do Pará alcançou R$ 3,716 bilhões em Janeiro de 2022, com variação real de 51% em comparação ao mês de janeiro de 2021.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Fazenda, que também apontou como destaque a arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que foi a maior da série histórica do imposto no Pará.

O valor recolhido em janeiro de 2022 de R$ 2,556 bilhões, equivale a janeiro e fevereiro de 2021 somados. A variação real, entre janeiro de 2021 e 2022 foi de 72,8% e, em comparação a dezembro de 2021, chegou a 60,3%.

Segundo a Fazenda, o movimento observado em janeiro de 2022 também alterou a composição do ICMS quando os segmentos econômicos são avaliados separadamente, com combustíveis, comércio e energia elétrica responsáveis por aproximadamente 60% da arrecadação do imposto.

Em janeiro de 2022, o segmento da mineração recolheu 28,9% do ICMS estadual (R$739,6 milhões), enquanto os combustíveis (R$ R$ 492,4 milhões) e o comércio (R$ 436 milhões) representaram 19,3% e 17,1% do imposto no mês.

O comércio atacadista disparou na arrecadação de ICMS quando comparados os meses de janeiro de 2021 e 2022, com um salto de 50,7%. Já o comércio varejista teve um crescimento de 31,6%.

Já os grupos de arrecadação normal e substituição tributária fecharam 2021 representando 85,5% do ICM e em janeiro de 2022 somaram 55,2%, com R$ 786 milhões e R$ 623 milhões respectivamente.

No ano de 2021, considerando os meses entre janeiro e novembro, o Pará foi o terceiro maior arrecadador de ICMS entre as 27 unidades federativas do Brasil, atrás somente dos estados do Acre e do Amapá.