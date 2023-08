Programa de intercâmbio Jovens Embaixadores está com inscrições abertas

Estudantes do ensino médio da rede pública podem se inscrever até 13 de agosto para o programa Jovens Embaixadores, que oferece a oportunidade de um intercâmbio de duas semanas nos Estados Unidos.

A iniciativa é promovida pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil. Os candidatos selecionados serão anunciados até 3 de novembro de 2023, e o intercâmbio ocorrerá de 19 de janeiro a 3 de fevereiro de 2024.

Para participar da edição de 2024, os candidatos devem estar engajados, por pelo menos seis meses, em iniciativas de empreendedorismo e impacto social, buscando soluções criativas para problemas em suas comunidades. Perfil de liderança, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa são pré-requisitos para a inscrição.

O Programa Jovens Embaixadores (JE) foi criado em 2003 pelo Departamento de Estado dos EUA. No Brasil, é coordenado pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América e implementado pela Associação Grupo Mais Unidos. O programa conta com parcerias importantes, como o Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED e a ampla rede de Centros Binacionais/Espaços Americanos - BNCs, além de empresas comprometidas com a responsabilidade social corporativa, como MSD e SMTour.

Atualmente, o Programa Jovens Embaixadores é implementado em todo o continente americano e também possui um programa reverso em que jovens norte-americanos representam os EUA na América Latina. Desde sua criação, 798 jovens brasileiros já participaram do programa. Para mais informações, edital e inscrições, visite o site: www.jovensembaixadores.org.br.

No Pará, o Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU) é o centro binacional reconhecido pela embaixada dos EUA e uma das instituições parceiras do programa Jovens Embaixadores. O CCBEU tem a responsabilidade de divulgar o programa, visitar escolas, orientar os candidatos e analisar a documentação entregue pelos estudantes.

Os candidatos que atenderem aos requisitos do edital estarão aptos para fazer a prova escrita. Nesta fase, serão indicadas até duas pessoas para a seleção nacional.

Segundo o coordenador local do programa e orientador da rede EducationUSA, Jean dos Santos Silva, o JE traz uma série de benefícios para os participantes.

“Os jovens têm a oportunidade de vivenciar uma experiência única de imersão cultural nos Estados Unidos, o que permite uma compreensão mais profunda da sociedade e dos costumes americanos. Durante o intercâmbio, os participantes têm a chance de praticar o idioma inglês de forma intensiva e autêntica, o que contribui significativamente para o desenvolvimento de suas habilidades linguísticas. A participação no programa ajuda os jovens a desenvolver habilidades como liderança, resiliência, adaptabilidade e empatia, promovendo um crescimento pessoal e profissional significativo”, afirmou.