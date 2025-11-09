Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Profissão de detetive particular ganha dia oficial no Pará e chama atenção para mercado incomum

Detetive paraense descreve os detalhes do segmento e ressalta investigações em diferentes setores

Maycon Marte
fonte

Detetive particular em Belém descreve profissão (Divulgação | Arquivo Pessoal)

O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, sancionou na última segunda-feira (3), a lei que institui o Dia Estadual do Detetive Particular, a ser celebrado todo dia 17 de abril, integrando o calendário oficial de eventos do estado, como divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE). É razoável dizer que a profissão é pouco conhecida entre os paraenses, mas, em entrevista ao Grupo Liberal, o detetive que atende pelo pseudônimo de Magnum, destaca que essa atividade está presente em diferentes segmentos. Segundo ele, a maioria das investigações, cerca de 70%, é sobre casos conjugais, enquanto o restante se divide entre situações envolvendo empresas, desaparecimentos e demais suspeitas.

A área de atuação é abrangente e determinada pela demanda de cada cliente, o que os leva desde uma investigação externa na rua, até casos internos, em empresas privadas ou outras instituições. Segundo ele, o serviço “se concentra na coleta de informações e provas contundentes, essenciais para a tomada de decisão dos clientes”. Ele lista as principais investigações que atende: empresariais e comerciais, localização de pessoas desaparecidas ou não, vigilância em campo e análise documental.

Sua presença nesse mercado começou despretensiosamente, em meados de 1992, acumulando uma experiência de mais de trinta anos. É possível encontrá-lo através do anúncio do seu escritório com uma pesquisa rápida na internet, isso porque, como explica, a profissão preza pelo sigilo e não pelo anonimato.

Ele reforça ainda que possuir um espaço físico é um dos critérios para se considerar um profissional legal, sendo também uma das características que diferencia detetives verdadeiros de golpistas. A profissão é reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) sob o código 3518-05 de detetive profissional.

“A maioria dos meus clientes chega por indicação, o que atesta a idoneidade e a qualidade do meu trabalho. Também utilizo estratégias de visibilidade em redes sociais e sites de busca. Sempre enfatizo a importância de os clientes conferirem as credenciais e referências do profissional”, explica.

Embora haja um escritório, os clientes nunca o procuram presencialmente. Talvez pelo sigilo das contratações, como avalia, mas, geralmente, marcam encontros nos espaços que mais frequentam, como os seus empregos ou mesmo nas suas casas. O perfil desses clientes se concentra entre a classe média e os que possuem maior poder aquisitivo, o que denuncia também que o valor dessas investigações não é tão acessível, mas não pelo motivo mais óbvio - seu pagamento.

Magnum culpa principalmente os custos operacionais para preços mais elevados, o que inclui gastos com deslocamento, alimentação, equipamentos, mão de obra, entre outros. No entanto, assim como cada investigação exige um esforço e mecanismos diferentes, os valores também estão atrelados as mesmas variantes. Assim, não se elimina a possibilidade de preços menores, desde que alinhados a carga de trabalho que a ação demande.

Em um exemplo prático de uma investigação média com um empenho interestadual, ele estima um valor de aproximadamente R$ 60 mil, sendo cerca de R$ 40 mil utilizados com os gastos operacionais listados.

“A precificação é definida pela complexidade e extensão do serviço. Por exemplo, em acompanhamentos de investigação conjugal, o custo varia em função de: duração (dias e horas), localidade (município e estado) e meios de locomoção (a pé, carro ou moto)”, reforça o detetive.

Uma particularidade que envolve os custos da investigação é o pagamento dos terceiros envolvidos, o que pode acontecer até mesmo através de contratações com carteira de trabalho assinada. Isso, nos casos em que agentes são necessários, a fim de serem infiltrados em ambientes específicos. “Em casos de infiltração, o agente pode ser contratado sob regime CLT mais um valor mensal adicional a combinar”, explica.

Mesmo com um cenário tão variável, o detetive ainda descreve um volume de trabalho consistente, com uma média de quatro a seis novos serviços fechados mensalmente. E, que garantem a renda do mês inteiro. O tempo de resolução de cada trabalho não é muito diferente, os mais complexos, como infiltrações comerciais ou empresariais, podem levar meses ou até anos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) PCC tinha fórmulas 'profissionais' para adulterar combustíveis, aponta investigação no Piauí]]

image ChatGPT pode vazar conversas e informações pessoais dos usuários, segundo investigação
Em uma investigação, foram identificadas algumas falhas que podem comprometer a segurança das pessoas

image Lula denuncia 'matança' na megaoperação policial no Rio e pede investigação
Presidente defende ouvir a versão de outros setores, além do governo do Rio de Janeiro

Formação

Existem detetives no ramo com formação em diferentes áreas, assim como a equipe necessária em investigações eventualmente inclui profissionais capacitados em áreas diversas. Mas isso não é uma regra, como Magnum, que inicia a partir de uma experiência essencialmente prática. Antes da carreira, atuava como fiscal de segurança em uma grande rede, mas evolui espontaneamente para investigações internas, para lidar com um alto índice de furtos de produtos.

Dessa oportunidade em diante, chegou até uma grande investigação internacional, na Europa, que antecede o surgimento do escritório. Para ele, o ponto de virada foi anunciar o seu trabalho de maneira aberta, o que lhe trouxe os clientes que administra atualmente. Seguir no ramo, como ressalta, exige paciência, raciocínio rápido e destreza, além de estudo e prática. “Meu trabalho não é apenas uma profissão, é uma paixão que me permitiu construir meu patrimônio e sustentar minha família, incluindo a formação do meu filho e esposa”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

detetive particular
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Mercado Incomum

Profissão de detetive particular ganha dia oficial no Pará e chama atenção para mercado incomum

Detetive paraense descreve os detalhes do segmento e ressalta investigações em diferentes setores

09.11.25 9h00

Mineração

ANM defende na COP 30 que mineração é fundamental para solução climática e Pará é polo estratégico

Diretor da instituição, José Fernando Gomes, afirma que o estado é um ‘território estratégico’ no segmento

09.11.25 7h00

Economia

Mercado cresce no Pará, mas nº de beneficiários do Bolsa Família supera trabalho formal em 230 mil

‘Geração de emprego precisa ser acelerada’, afirma economista Nélio Bordalo Filho

09.11.25 7h00

ENTENDA

Investidores aprovam bônus e Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo

Herdeiro de uma fortuna, o empresário recebeu mais uma bonificação e alcançou a marca impressionante

06.11.25 20h18

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

MERCADO

Rede atacadista de Belém entrega 1º lote de carne bovina com rastreabilidade individual do país

Iniciativa do Programa Pecuária Sustentável do Pará marca avanço no combate ao desmatamento e na promoção de uma pecuária de baixo impacto ambiental

04.11.25 7h36

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Tarifa Branca

Conta de luz de 2,5 milhões de consumidores pode ficar mais barata; entenda

Proposta visa adequar tarifas à nova realidade do sistema elétrico e inverter lógica de adesão, hoje baixa

06.11.25 18h43

madeira

Pará lidera venda de madeira nativa na Amazônia Legal em 2024, aponta anuário

A iniciativa busca aumentar a transparência e o controle da cadeia produtiva na região amazônica

05.11.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda