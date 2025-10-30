Professor Diogo Duarte lança nova edição de manual sobre gestão patrimonial

Referência nacional em Gestão Patrimonial no Setor Público, o professor Diogo Duarte Barbosa lançou a segunda edição do livro Manual de Controle Patrimonial nas Entidades Públicas. Com mais essa publicação, ele chega a seis livros lançados, sendo dois de autoria própria e quatro em coautoria, consolidando sua trajetória como um dos principais autores e formadores do país nas áreas de patrimônio público e contabilidade aplicada ao setor público.

O mais recente lançamento ocorreu nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, durante evento no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). A programação também contou com uma formação oficial em Gestão Patrimonial e reuniu servidores de diferentes órgãos públicos do Estado para 16 horas de capacitação intensiva. As aulas combinaram teoria e prática, com demonstrações aplicadas aos desafios cotidianos da administração pública.

O Manual de Controle Patrimonial nas Entidades Públicas é hoje uma das obras mais utilizadas em cursos de capacitação e programas de modernização da gestão patrimonial em todo o Brasil.