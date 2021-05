Produtos serão vendidos sem tributos no Feirão do Imposto

Começou ontem (19), e segue até domingo (23), a 18ª edição do Feirão do Imposto. O evento é nacional e no estado é uma realização do Conselho de Jovens Empresários (Conjove) da Associação Comercial do Pará (ACP) e tem como objetivo incentivar a população a buscar esclarecimentos e se conscientizar sobre as altas taxas tributárias cobradas no Pará. Como marco simbólico, a entidade promoveu a inauguração do novo impostômetro, painel de led que marca instantaneamente a quantidade, em reais, de impostos pagos no Pará.

Com o intuito de movimentar a economia e o comércio local, diversos setores aderiram ao Feirão, como postos de gasolina, lojas de materiais de construção, lojas de varejo, restaurantes, bares e restaurantes, lojas de rua, lojas de shoppings, inclusive todos os shoppings da Grande Belém, com isenção total ou parcial de impostos. O Conjove optou por segmentar por períodos a participação de cada setor do comércio varejista.

A empresária Debora Belarmino, proprietária da doceria Delalê, atuante no mercado paraense há 9 anos, reforça a importância para o empresariado promover esse tipo de ação para o consumidor. “Precisamos fortalecer esses movimentos para conscientizar os nossos consumidores e até mesmo os nossos colegas empresários, quanto a essas altas cargas tributárias. É uma forma de entendimento, por parte dos nossos clientes, que muitas vezes reclamam dos valores dos produtos. Com essa ação vamos mostrar que boa parte desse valor é imposto”, comenta a empresária.

Os perfumes importados são os produtos que mais têm impostos incidentes, 78,99% de imposto sobre seu valor. O combustível está em segundo lugar no ranking de maiores taxas tributárias, com 61,95% e o gás de cozinha vem logo em seguida, com 34,04%. Essas taxas encarecem os produtos e, muitas vezes, fazem os consumidores desistirem de fechar uma compra.

Para o coordenador do Feirão, Paul Marcel, este é um marco simbólico para a população paraense que pode “enxergar quanto que ela paga de tributos em cada produto ou bem de consumo que compra. Isso é importante para enxergar que ao fazer uma compra, a população está ajudando o governo a arrecadar recursos para poder investir na própria sociedade, em mobilidade, educação, infraestrutura e por aí vai. Então, de certa forma, ela contribui para a sociedade”, afirma Paul.

Nacionalmente, o Feirão do Imposto é idealizado pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (CONAJE). Atualmente o evento acontece simultaneamente em 24 estados e mais de 100 cidades do Brasil. Ele teve início em Santa Catarina, no ano de 2002, com o propósito de disseminar informação tributária de forma simplificada à população. A ação tornou-se conhecida nacionalmente em 2012, com a aprovação da Lei do Imposto na Nota (Lei 12.741/12), que obriga todos os estabelecimentos a incluir nos documentos fiscais o percentual e o valor aproximado de impostos pagos.

Para conferir as lojas participantes e a programação completa do Feirão no Pará, acesse as informações do Conjove, em @conjoveacp.