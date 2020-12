Produtos horti acumulam alta de mais de 6% este ano

A maioria dos produtos horti - hortaliças, legumes e verduras - ficou mais cara nas feiras livres e nos supermercados da Grande Belém em novembro, com uma média de 4,79%, na comparação com outubro, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Tiveram as maiores altas o repolho (35,50%), batata lavada (27,72%), beterraba (18,58%), batata doce rosa (16,85%), batata doce branca (9,01%), cenoura (5,63%), macaxeira (4,34%), pimentão verde (4,17%), maxixe (3,18%), pepino (2,82%), feijão verde (2,07%) e quiabo (1,88%). Por outro lado, ficaram mais baratos a chicória (-3,75%), cebola (-3,59%), salsa (-3,57%) e cebolinha (-3,51%).

O Dieese também analisou os preços acumulados do ano, entre janeiro e novembro, e a média de reajuste ficou em 6,41%, acima da inflação estimada em torno de 3% para o período. Entre as altas, o destaque foi do repolho (32,96%), seguido da batata lavada (29,74%), cenoura (27,55%), batata doce rosa (24,64%), pimentão verde (22,06%), cebola (8,72%), beterraba (8,67%), abobora (6,81%) e feijão verde (3,68%). Ainda segundo as pesquisas, no mesmo período, alguns produtos ficaram mais baratos, como o cariru (-8,33%), chicória (-2,53%), alface (-1,75%), couve (-1,65%), pepino (-1,20%), quiabo (-1,18%) e cheiro verde (-1,04%).

Já na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta média foi de 7,20%, acima da inflação de 5% registrada nos últimos doze meses. Os itens que tiveram reajustes nos preços foram pimentão verde (31,84%), batata lavada (30,42%), repolho (28,62%), batata doce rosa (27,60%), cenoura (21,36%), beterraba (15,84%), feijão verde (6,49%) e maxixe (5,97%). Ficaram mais baratos, entre novembro de 2019 e novembro de 2020, a cebola (-6,68%), seguida da cariru (-6,60%) e a chicória (-2,53%).