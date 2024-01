Produtores de soja no Pará precisam fazer cadastro para Safra 2023/2024; acesse formulário

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) anunciou que os sojicultores paraenses já podem efetuar o cadastramento anual das áreas de cultivo de soja referente à safra 2023/2024, com prazo até 28 de fevereiro. A iniciativa tem como propósito simplificar o monitoramento da cultura da soja e o controle de doenças e pragas na região.

Para registrar as áreas de plantio, os produtores devem dirigir-se a um escritório da Adepará em seus respectivos municípios, entregando a ficha de cadastro, a declaração de conformidade do cumprimento do Vazio Sanitário da Soja e o comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE). Adicionalmente, é necessário preencher um formulário disponibilizado pela Agência por meio da plataforma do Google.

VEJA MAIS

Cadastro orienta e ampara a produção agrícola

Maria Alice Thomáz, gerente do Programa de Pragas de Importância Econômica, destaca a importância do cadastro, observando que "a Adepará pode planejar e executar ações de defesa fitossanitária com eficácia, fortalecendo a cadeia produtiva no Estado. O cadastro também orienta e ampara a produção agrícola, além de contribuir para políticas agrícolas."

Neste ano, devido à prorrogação do período de semeadura estabelecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os produtores têm 120 dias para o semeio, com calendário dividido por regiões do Estado. A diretora de Defesa e Inspeção Vegetal, Lucionila Pimentel, destaca que o cadastro é fundamental para o planejamento de ações fitossanitárias, como inspeção de pragas e fiscalização do vazio sanitário.

A documentação necessária para o cadastro inclui comprovante de pagamento da taxa agrícola, formulário de cadastro preenchido, declaração de conformidade do vazio sanitário, documento de identidade, CPF (para Pessoa Física), CNPJ (para Pessoa Jurídica), comprovante de endereço, e documentos do estabelecimento agropecuário.

Paragominas lidera na produção de soja no Pará

O maior produtor de soja no Estado, Paragominas, com 234 unidades produtivas e área plantada superior a 600 mil hectares, representa quase 24% da produção paraense. O Pará ocupa a 13ª colocação na produção nacional de soja, com mais de 2,5 milhões de toneladas, equivalente a 1,75% da produção brasileira.

O serviço de cadastro para a Safra 2023/2024 está disponível nos escritórios da Adepará nos municípios onde ocorre o plantio, ou no escritório mais próximo. Produtores que não residem na região de cultivo devem apresentar uma procuração ou autorização para prestação de informações à Adepará por um representante autorizado.

Os dados contidos nos formulários serão verificados por técnicos da Adepará mediante visitas às propriedades, sendo a veracidade das informações responsabilidade do declarante.