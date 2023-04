Produtores da região do Caeté recebem ação integrada para regularização do Cadastro Ambiental Rural

Agricultores familiares da região de integração do Caeté, no Pará, poderão regularizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) a partir das próxima terça-feira (11) até o dia 14 de abril, durante a Ação Integrada do Programa Regulariza Pará com o Projeto de Pagamentos por resultados de REDD+, iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O projeto também é realizado em parceria com Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente.

A Ação Integrada do Programa Regulariza Pará será realizada nos municípios de Bragança, Augusto Correa e Viseu. O primeiro a receber a iniciativa é Bragança, com o serviço sendo oferecido na Universidade Aberta do Brasil (Passagem Nossa Senhora da Glória - Riozinho).

Essa é uma iniciativa do MMA e PNUD por meio do “Projeto de Pagamentos por resultados de REDD+ alcançados pelo Brasil no bioma Amazônia em 2014 e 2015”, que usa recursos do Fundo Verde Para o Clima para recompensar quem protege e recupera a floresta, reconhecendo o trabalho de pequenos produtores rurais e apoiando projetos de povos indígenas e comunidades tradicionais e empreendimentos de impacto que dialoguem com o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal.

Além da regularização, durante a ação, será possível na chamada pública da Modalidade Conservação, que viabiliza incentivos financeiros pela conservação da vegetação nativa, a partir do reconhecimento do papel das pequenas e pequenos produtores na manutenção dos serviços ambientais e na manutenção da floresta em pé

Ação Integrada para regularização do CAR

Data: De 11 a 14 de abril de 2023

Horário: 09 às 17h

Período - Local

11/04 - Bragança – Universidade Aberta do Brasil (Passagem Nossa Senhora da Glória - Riozinho)

12/04 - Augusto Corrêa - Vila Verde (Assembleia de Deus, BR-308) e Viseu - Vila de Curupaiti (Ginásio da Escola Firmo Lima - BR-308)

13 e 14/04 - Augusto Corrêa - Vila Aturiaí (Unidade de Saúde, Rua 7 de Setembro) e Viseu - Açaiteua (Ginásio de Esporte)

Informações: www.florestamaisamazonia.org.br