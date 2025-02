Produção industrial no Pará cresce 2,9% em dezembro, aponta IBGE

A produção industrial no Pará registrou crescimento de 2,9% em dezembro de 2024 na comparação com o mesmo mês de 2023, segundo a Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estado está entre os nove locais que apresentaram avanço no período analisado. “Vale citar que dezembro de 2024 (21 dias) teve 1 dia útil a mais do que igual mês do ano anterior (20)”, ressaltou o IBGE.

Na média nacional, a produção industrial cresceu 1,6% no mesmo intervalo. Entre os estados com alta, o Amazonas liderou o ranking com um aumento de 11%, seguido por Pernambuco (10,1%) e Mato Grosso (8,5%).

Por outro lado, nove locais registraram queda na produção industrial. O Rio Grande do Norte apresentou a maior retração, com -21,1%, seguido por Mato Grosso do Sul (-10,9%) e Espírito Santo (-9,2%).

O IBGE destacou que o desempenho industrial em dezembro foi favorecido pelo número de dias úteis no mês, que somaram 21, contra 20 dias úteis em dezembro de 2023.

O crescimento de 2,9% na produção industrial do Pará em dezembro de 2024 destaca o estado no cenário nacional, superando a média brasileira de 1,6% e ficando atrás apenas de estados como Amazonas, que liderou com 11%.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)