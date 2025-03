Produção de motos cresce 25,8% em fevereiro ante mesmo mês de 2024, aponta Abraciclo

A produção de motos teve crescimento de 25,8% em fevereiro, frente ao mesmo mês do ano passado, chegando a 176,7 mil unidades. Na comparação com janeiro, a alta foi de 6,4%.

O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, 13, pela Abraciclo, entidade que representa as montadoras de motocicletas instaladas no polo industrial de Manaus (AM), onde é feita a maior parte da produção do veiculo no País.

Nos dois primeiros meses do ano, foram produzidas 342,8 mil motos, um crescimento de 21,7% ante o primeiro bimestre do ano passado.

Ao comentar o balanço, o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, atribuiu o desempenho ao planejamento estratégico das montadoras, que se preparam melhor para as dificuldades do transporte de cargas durante o período de seca na região.

O executivo destaca também a ampliação da capacidade de produção do setor para atender a demanda, puxada nos últimos anos pela expansão dos serviços de entrega (delivery) e pela busca do consumidor por veículos mais baratos e econômicos.

Para 2025, a expectativa da entidade é de crescimento de 7,5% da produção, para 1,88 milhão de motos.

Vendas

As vendas de motos, de 156 mil unidades no mês passado, subiram 14,4% frente a fevereiro de 2024 e 2,6% na comparação com janeiro.

Com isso, o volume no primeiro bimestre chegou a 308 mil motocicletas, alta de 10,1% em relação aos dois primeiros meses do ano passado.