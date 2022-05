Procura pelo presente do Dia das Mães ainda é fraca em Santarém

O domingo do Dia das Mães se aproxima e a expectativa é que o comércio em Santarém, no oeste do Pará, aqueça com a compra dos presentes. A estimativa de vendas para este ano é de 12 a 15% em comparação com o ano passado, o que representa um crescimento na ordem de 2%, segundo Sindicato dos lojistas (Sindilojas). De acordo com os comerciantes a procura pelos presentes ainda está baixa, mas esse comportamento é típico da maioria dos brasileiros que deixam para fazer as compras na última hora.

A data do Dia das Mãe é a segunda maior em movimentação no varejo, ficando atrás apenas do Natal. De acordo com o Sindicato dos Lojistas de Santarém, o centro comercial não vai ter funcionamento em horário especial na véspera da data.

Este ano, com fim das restrições e com o arrefecimento da pandemia da covid-19 em Santarem, os donos de lojas estão otimistas para o retorno dos consumidores às compras e consequentemente um cenário muito melhor do que o dos últimos dois anos.

Rilía Brasão foi procurar um presente para a mãe, ela preferiu não deixar para última hora com intuito de conseguir um preço mais em conta, e não ter que enfrentar filas na hora de pagar.

“ Eu escolhi uma Lingirie para minha mãe, porque acredito que o presente tem que ser para ela e não para casa”, enfatizou.

O mesmo fez a Yasmim Brito, de 9 anos, que aproveitou a manhã de hoje para realizar uma missão secreta com a ajuda da avó, elas foram comprar o presente da mãe. “Minha avó me trouxe e eu escolhi uma sandália para minha mãe, acho que ela vai gostar”, disse.

Gleyce Kelly dos Santos inovou na hora de presentear a mãe que está longe. Ela disse que fará o ‘presente do pix’. “Eu escolhi um via pix, porque ela está em Manaus e o via pix é um presente mais acessível. Mando os 200 reias e ela escolhe o que ela quer e faz a festa”, relatou.

Quem busca um presente ideal, as opções não faltam, desde de perfumes, flores, bolsas, acessórios entre outros. Os lojistas relatam que estão preparados para receber os consumidores que ainda não decidiram o que querem levar.

"Tem opção para todos os gostos. Estamos prontos para receber até o cliente mais exigente", garantiu o vendedor Paulo Cesár.

Recuperação

Desde do inicio da Pandemia da Covid-19 que o setor comercial vem enfrentando quedas e buscando sempre voltar à normalidade. Está será a primeira data comemorativa, que tradicionalmente movimenta o setor, trabalhada sem as restrições provocadas pelo vírus. Este cenário trouxe boas expectativas para alavancar a economia do município.

Tamires de Sousa disse que apesar do movimento está baixo, as sandálias em modelos mais casuais tem tido saída.

“Estão comprando, mas o movimento ainda é bem baixo. As sandálias casuais estão tenho mais saída. Vai melhorar na sexta-feira e sábado, certeza que vai ser melhor. Essa semana não está tão movimentada, mas vai melhorar”; profetizou.