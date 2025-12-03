Procura para Réveillon nas praias paraenses começou antes de setembro, diz o setor

Após a intensa movimentação provocada pela COP 30 em novembro, o setor hoteleiro já concentra esforços na alta temporada. Para destinos como Salinópolis, Mosqueiro, Bragança e Soure, a expectativa é manter o desempenho do último Réveillon no Pará, quando a taxa de ocupação ficou entre 80% e 85%. A projeção é do presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará (SHRBS), Fernando Soares.

Setor prevê estabilidade nas reservas de fim de ano

De acordo com Soares, o sindicato ainda consolida os dados dos principais balneários, especialmente na região do Salgado.

“A nossa projeção é manter, no mínimo, o percentual do ano anterior. Em alguns municípios, esperamos um desempenho ligeiramente superior ou inferior. Há outros atrativos turísticos que também despertam grande interesse”, avalia.

Apesar da boa movimentação, o cenário é de cautela. “O cenário financeiro apresenta desafios este ano. Não prevemos um aumento significativo. A estimativa é que a taxa de ocupação se mantenha estável ou apresente uma leve queda”, explica Soares. Ainda assim, ele aponta que Salinas pode ter um crescimento acima da média. “Acreditamos que Salinas poderá registrar um aumento notável em comparação aos anos anteriores.”

Salinópolis já tem reservas desde antes de setembro

O comportamento do mercado confirma a tendência de alta no litoral paraense. Em Salinópolis, um dos destinos mais procurados para o Réveillon no Pará, a busca começou antecipada.

Segundo Geraldo Barros, dono de um hotel no município, a procura aumentou significativamente.

“A gente já recebeu desde antes de setembro reservas para passar a virada do ano. Ainda não está lotado, mas acreditamos que deve chegar a 100% bem breve. No ano passado, tivemos lotação total e esperamos repetir o resultado”, diz.

Barros afirma que a procura em 2025 começou mais cedo do que no último ano. Um dos motivos é a programação especial oferecida pelos hotéis.

“A gente faz uma festa completa de Réveillon, com banda, DJ, tudo incluso no pacote. É uma data muito procurada. No Natal, as pessoas costumam ficar em casa, mas no Ano Novo querem festa, algo que dê para curtir com a família e os amigos”, destaca.

Janeiro deve registrar queda, e Carnaval retoma movimento

Enquanto dezembro concentra a maior demanda devido ao Réveillon, janeiro deve ter movimento mais moderado por causa das chuvas e das despesas tradicionais do mês.

“Janeiro é um mês com diversas obrigações financeiras, como IPVA e material escolar, o que reduz a frequência turística”, explica Soares.

A retomada costuma vir em fevereiro, impulsionada pelo Carnaval, quando a ocupação volta a subir nos destinos do litoral paraense, prospecta o setor.